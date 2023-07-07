Эстонская разведка: прибытие бойцов «Вагнер» может дестабилизировать обстановку в Беларуси

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют инициативу, на нескольких направлениях украинцы добились локальных успехов.

Вероятно, ВСУ еще не задействовали все собранные для наступления силы и они продолжают искать слабые места в обороне противника. Вдобавок, согласно поступающей информации, украинские войска сосредоточились на нанесении ударов по важным тыловым объектам вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Таким образом они пытаются вымотать российские подразделения. Поэтому вероятно, что ВСУ берегут свои силы для того, чтобы их можно было задействовать в удачный момент в будущем.

По заявлениям украинской стороны, с начала наступления (4 июня) ВСУ удалось освободить девять населенных пунктов и территорию площадью в 160 квадратных километров. Для сравнения, площадь острова Муху – 198 квадратных километров. По большей части ВС РФ заняты отражением ударов украинских сил. Тем не менее, они предпринимали атаки на линии Купянск – Сватово, где добились минимальных результатов.

Последствия мятежа группы «Вагнер»

Судя по всему, события 24 июня и действия группы «Вагнер» не повлияли на ход боевых действий в Украине.

Вероятно, в результате РФ ужесточит контроль над вооруженными силами и силовыми учреждениями. Прибытие большого числа бойцов «Вагнер» в Республику Беларусь (РБ) может дестабилизировать обстановку в стране. До сих пор неизвестно, когда и сколько вагнеровцев прибудут в Беларусь.