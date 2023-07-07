IKEA исполняется 80 лет: новая коллекция NYTILLLVERKAD переносит нас в прошлое

В последние годы ретро-мебель становится все более популярной, так как люди хотят видеть у себя дома особенные и вневременные предметы. Чтобы удовлетворить этот спрос, IKEA запускает коллекцию NYTILLLVERKAD и возвращается к своим истокам с простой, функциональной и, конечно же, веселой коллекцией.

Громкая, красочная и веселая коллекция

«IKEA за последние 80 лет разработала множество функциональных и красивых предметов интерьера для дома, и вполне естественно, что мы интересуемся нашими прошлыми достижениями. Эта дизайнерская классика надолго осталась в сознании людей и была по достоинству оценена», - сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

Новая коллекция сохраняет верность оригинальному дизайну предыдущих сезонов, но благодаря ярким новым цветам и обновленным материалам в результате получается коллекция, которая осмеливается быть действительно вечной. Все продукты NYTILLLVERKAD - от приставных столиков до аксессуаров и постельных принадлежностей - действительно привлекают внимание, поскольку они характеризуются поразительно яркими цветами и чистыми графическими линиями. Всего один предмет этой коллекции значительно украсит интерьер дома.

У каждой вещи своя история