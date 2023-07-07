Магия чисел: сегодняшний день очень популярен среди молодоженов

Статистика заключения браков в Пярнумаа в последние годы сохраняется в том же ритме, что и в остальной Эстонии. В то время как в годы пандемии количество браков в стране уменьшилось, в прошлом году, когда были сняты коронаограничения, заключали брак уже значительно больше людей. В прошлом году в Пярнумаа было зарегистрировано 338 браков. С января по май этого года в уезде было заключено 95 союзов.