Магия чисел: сегодняшний день очень популярен среди молодоженов

Сегодня, 7 июля, то есть 07.07, в Пярнуской городской управе скажут «да» девять пар. По сравнению с другими днями больше людей, чем обычно, оформят свое совместное проживание официально.
Заглянув в календарь, руководитель отдела по делам населения городской управы Пярну Кристина Артма сказала, что эта пятница станет самым популярным днем бракосочетания за июль.
Вообще статистика показывает, что люди предпочитают жениться летом, наверное, это связано с теплой погодой.
Статистика заключения браков в Пярнумаа в последние годы сохраняется в том же ритме, что и в остальной Эстонии. В то время как в годы пандемии количество браков в стране уменьшилось, в прошлом году, когда были сняты коронаограничения, заключали брак уже значительно больше людей. В прошлом году в Пярнумаа было зарегистрировано 338 браков. С января по май этого года в уезде было заключено 95 союзов.
С 1 января следующего года также смогут заключать брак в Эстонии и подавать для этого заявление однополые пары.