В часы пик движением в центре Таллинна будут управлять регулировщики

Регулировщики работают на перекрестке Виру с 14:00 до 18:30 по будням. Пропускная способность нескольких улиц в центре города была увеличена, в частности, за счет корректировки циклов работы светофоров. На перекрестке Тартуского шоссе и ул. Крейцвальди была дополнена конфигурация системы светофоров, что позволило обеспечить большую пропускную способность для автомобилей, поворачивающих с улицы Крейцвальди на Тартуское шоссе.

«Мы признаем, что из-за нескольких крупных проектов дорожного строительства в часы пик ситуация на дорогах в центре города является напряженной. Мы постоянно следим за ситуацией – на оживленных перекрестках, где сложно обеспечить достаточный поток транспорта с помощью светофоров и дорожных знаков, мы также задействуем регулировщиков. Это помогает поддерживать движение, предотвращать пробки и обеспечивать безопасность участников дорожного движения», - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

На этой неделе в утренние и вечерние часы пик регулировщики направляли транспортные потоки на нескольких ключевых перекрестках центра Таллинна – круговом перекрестке Виру, перекрестке Тартуского шоссе и улицы Крейцвальди, а также на перекрестке ул. Гонсиори и Крейцвальди.