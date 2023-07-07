Налогово-таможенный департамент (МТА) в сотрудничестве с профессиональными объединениями, организаторами мероприятий и другими организациями просит уделить внимание учету сезонных рабочих и прилагает усилия по повышению налоговой осведомленности в этой сфере для обеспечения правильного налогового учета при сезонных работах.
Растет доля незарегистрированных работников: департамент призывает уделить внимание налоговому учету
В ходе проведенной МТА недавней проверки в Вырумаа было выявлено десять сельскохозяйственных предприятий, в которых 34 из 88 проверенных лиц не имели регистрации в связи с работой. Доля незарегистрированных работников значительно превышает средний показатель по Эстонии: по результатам проверок, проведенных в первом квартале, он составил около пяти процентов.
Понятно, что сельскохозяйственный сектор сильно зависит от погоды, и в сезон все происходит в срочном темпе, но руководитель отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Элен Маймре подчеркивает, что регистрация работников необходима и для временных работ, например, на рынках и на полях.
«MTA максимально упростил регистрацию сезонных рабочих, разрешив это сделать с помощью текстового сообщения. Однако необходимо помнить, что после отправки сообщения регистрация должна быть дополнена в течение семи дней путем добавления информации о типе работы», - сказала она.
Правила налогообложения в равной степени распространяются как на постоянных, так и на временных работников. Важно не забывать декларировать доходы от реализации товаров и услуг и вести учет обязательств по налогу с оборота согласно бизнес-форме. Это касается продаж на рынках, ярмарках, придорожных стендах или прямых продаж в полевых условиях.