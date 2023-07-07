Растет доля незарегистрированных работников: департамент призывает уделить внимание налоговому учету

В ходе проведенной МТА недавней проверки в Вырумаа было выявлено десять сельскохозяйственных предприятий, в которых 34 из 88 проверенных лиц не имели регистрации в связи с работой. Доля незарегистрированных работников значительно превышает средний показатель по Эстонии: по результатам проверок, проведенных в первом квартале, он составил около пяти процентов.

Понятно, что сельскохозяйственный сектор сильно зависит от погоды, и в сезон все происходит в срочном темпе, но руководитель отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Элен Маймре подчеркивает, что регистрация работников необходима и для временных работ, например, на рынках и на полях.

«MTA максимально упростил регистрацию сезонных рабочих, разрешив это сделать с помощью текстового сообщения. Однако необходимо помнить, что после отправки сообщения регистрация должна быть дополнена в течение семи дней путем добавления информации о типе работы», - сказала она.