Не выбрасывай, а почини: на Вильяндиском фестивале ремонта вещи обретают новую жизнь

Фестиваль ремонта – это многогранное мероприятие, в рамках которого открыты для ознакомления и участия различные мастер-классы по ремонту, вдохновляющие лекции и концерты.

«Наша цель – поддержать экологически устойчивое потребление и повысить культуру ремонта, – сказала руководитель рабочей группы «Город наследия Вильянди» Аве Матсин, – важной частью праздника являются ремонтные мастерские, где участники могут попробовать свои силы во всем: от рукоделия до реставрации окон и компостирования. Есть мастер-классы как для взрослых, так и для детей и молодежи».

Фестиваль является частью программы выходных, посвященных 740-летию города Вильянди, и дает возможность открыть для себя наследие по-новому и увлекательно.

Первый фестиваль ремонта в Вильянди собрал множество опытных мастеров, которые поделились советами по ремонту со всеми желающими. Фото: Kerttu Kruusla

Темой этого года является садоводство. «К нам приезжают известные специалисты, чтобы поговорить о жизни почвы и компостировании, и даже об использовании человеческого навоза во всем пищевом цикле», — сказал городской мастер Вильянди Геа Валнер. Помимо семинара на эту тему также состоится презентация издания Хайка Раудлы Kemmerguraamat.