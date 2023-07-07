Не выбрасывай, а почини: на Вильяндиском фестивале ремонта вещи обретают новую жизнь

Уже второй год исторический город Вильянди организует уникальный в Эстонии фестиваль ремонта, который пройдет в субботу, 16 сентября, с 11:00 до 15:00 за Вильяндиской гимназией на берегу пруда Угала. Фестиваль ремонта объединяет мастеров своего дела и любителей ремонта, чтобы подарить новую жизнь сломанным, но дорогим душе вещам.
Фестиваль ремонта – это многогранное мероприятие, в рамках которого открыты для ознакомления и участия различные мастер-классы по ремонту, вдохновляющие лекции и концерты.
«Наша цель – поддержать экологически устойчивое потребление и повысить культуру ремонта, – сказала руководитель рабочей группы «Город наследия Вильянди» Аве Матсин, – важной частью праздника являются ремонтные мастерские, где участники могут попробовать свои силы во всем: от рукоделия до реставрации окон и компостирования. Есть мастер-классы как для взрослых, так и для детей и молодежи».
Фестиваль является частью программы выходных, посвященных 740-летию города Вильянди, и дает возможность открыть для себя наследие по-новому и увлекательно.
Темой этого года является садоводство. «К нам приезжают известные специалисты, чтобы поговорить о жизни почвы и компостировании, и даже об использовании человеческого навоза во всем пищевом цикле», — сказал городской мастер Вильянди Геа Валнер. Помимо семинара на эту тему также состоится презентация издания Хайка Раудлы Kemmerguraamat.
Исторический город Вильянди с 2019 года является членом сети творческих городов ЮНЕСКО, а его деятельность реализует Вильяндиская академия культуры при Тартуском университете. Проведение II Вильяндиского фестиваля благоустройства поддерживают Культурная столица Эстонии и город Вильянди.