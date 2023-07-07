Житель Эстонии вместо щенка получил ущерб в 1450 евро

С продавцом была согласована сумма в 400 евро, из которых 250 евро житель Тартумаа сразу перевел на счет в бельгийском банке. Щенок должен был прибыть в Эстонию с транспортной компанией. Компания связалась с покупателем и попросила у него за вакцины и контейнер 1200 евро, которые покупатель также перевел.