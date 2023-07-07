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Житель Эстонии вместо щенка получил ущерб в 1450 евро

Кристофер Сеэма
, репортер
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Щенок. Фото иллюстративное.
Щенок. Фото иллюстративное. Фото: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook

Вчера, 6 июля, в полицию обратился 29-летний житель Тартумаа, который хотел купить щенка через интернет.

С продавцом была согласована сумма в 400 евро, из которых 250 евро житель Тартумаа сразу перевел на счет в бельгийском банке. Щенок должен был прибыть в Эстонию с транспортной компанией. Компания связалась с покупателем и попросила у него за вакцины и контейнер 1200 евро, которые покупатель также перевел.

Позже с покупателя потребовали еще 2400 евро, но жертва уже поняла, что это мошенничество. Общий ущерб составил 1450 евро.

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