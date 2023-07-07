Битва за власть в Центристской партии набирает обороты: Кылварт открывает таллиннский фронт

Лидер Центристской партии Юри Ратас сообщил Postimees, что руководители партийной фракции Таллиннского горсобрания недавно направили ему письмо, в котором предложили Ратасу, генсеку Андре Ханимяги и руководителю парламентской фракции Танелю Кийку покинуть Таллиннское горособрание. По мнению Ратаса, это часть борьбы за власть между мэром Таллинна Михаилом Кылвартом и им.
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Письмо подписали председатель фракции в Таллиннском горсобрании Калле Кландорф, вице-председатели фракции Хельве Сяргава и Эдуард Томан, а также рядовой депутат Марек Юргенсон. Подписавшие письмо отмечают, что депутаты Рийгикогу от Центристской партии не могут уделять достаточно времени работе в горсобрании.