Битва за власть в Центристской партии набирает обороты: Кылварт открывает таллиннский фронт

Лидер Центристской партии Юри Ратас сообщил Postimees, что руководители партийной фракции Таллиннского горсобрания недавно направили ему письмо, в котором предложили Ратасу, генсеку Андре Ханимяги и руководителю парламентской фракции Танелю Кийку покинуть Таллиннское горособрание. По мнению Ратаса, это часть борьбы за власть между мэром Таллинна Михаилом Кылвартом и им.