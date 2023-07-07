Bonava начинает заключать договоры бронирования арендного жилья

«Мы более года следим за рынком аренды и анализируем его. Цель Bonava – обеспечить жильем как можно большее количество людей, поэтому имеет смысл предлагать квартиры как в аренду, так и на продажу, - рассказал исполнительный директор Bonava Eesti Таави Соорм. - Сегодняшний рынок новой жилой недвижимости ориентирован на покупателя и не предлагает столько современного съемного жилья, чтобы удовлетворить имеющиеся потребности». Именно поэтому Bonava и решила выйти на рынок аренды в странах Балтии.

По данным Департамента статистики Эстонии, сегодня в арендованном жилье проживает 18,3% населения Эстонии. Причем, среди тех, кто живет один, арендуют жилье целых 25,9%. Таким образом, аренда становится новой нормой и, безусловно, одной из будущих тенденций в секторе недвижимости.

Строительство арендного дома Bonava будет завершено в октябре. Первые жильцы могут заселиться в декабре, после того как в квартирах появится ​​запланированная обстановка и будут установлены кухни.