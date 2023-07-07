Пропавшая на прошлой неделе в Ласнамяэ 15-летняя девочка нашлась

Близкие Ванессы сообщили, что девушка и раньше уходила из дома на длительное время, но обычно поддерживала связь. На этот раз мобильный телефон Ванессы был отключен.

Полиция искала Ванессу в ее родном районе и связывалась с родственниками и знакомыми, но, до сегодняшнего дня поиски не принесли результатов.