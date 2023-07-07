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Пропавшая на прошлой неделе в Ласнамяэ 15-летняя девочка нашлась

rus.postimees.ee
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Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное.
Полицейский автомобиль. Фото иллюстративное. Фото: Arved Breidaks

В прошлую пятницу, 7 июля, полиция обратилась за помощью в поисках 15-летней Ванессы, которая ушла из своего дома в Ласнамяэ и не вернулась.

Близкие Ванессы сообщили, что девушка и раньше уходила из дома на длительное время, но обычно поддерживала связь. На этот раз мобильный телефон Ванессы был отключен.

Полиция искала Ванессу в ее родном районе и связывалась с родственниками и знакомыми, но, до сегодняшнего дня поиски не принесли результатов.

Сегодня в полицию поступил звонок о нарушении ночного покоя в одном из парков в Мустамяэ. Прибывшие на место полицейские установили, что среди нарушителей общественного порядка была и пропавшая Ванесса. Полицейские отвезли девочку домой.

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