Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 15-летнюю девушку

Полиция просит помощи в поисках 15-летней Ванессы, которая покинула свой дом в Ласнамяэ.
Близкий Ванессы сообщил, что девушка ушла из дома в Ласнамяэ в воскресенье и до сих пор не вернулась. Девушка и раньше уходила из дома на длительное время, но все-таки поддерживала связь с близкими. Мобильный телефон Ванессы в настоящее время отключен.
Полиция искала Ванессу в ее родном районе и связалась с родственниками и знакомыми, но, к сожалению, девушку пока не нашли.
Рост Ванессы около 163 см, у нее худощавое телосложение и короткие черные волосы. Когда она ушла из дома, на ней были черные спортивные брюки, черная футболка и тапки.
Полиция просит всех, кто видел Ванессу в последние дни или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112 или написать по адресу dina.afanasieva@politsei.ee.