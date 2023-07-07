Вы ее видели? ⟩ Полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ 15-летнюю девушку

Близкий Ванессы сообщил, что девушка ушла из дома в Ласнамяэ в воскресенье и до сих пор не вернулась. Девушка и раньше уходила из дома на длительное время, но все-таки поддерживала связь с близкими. Мобильный телефон Ванессы в настоящее время отключен.

Полиция искала Ванессу в ее родном районе и связалась с родственниками и знакомыми, но, к сожалению, девушку пока не нашли.

Рост Ванессы около 163 см, у нее худощавое телосложение и короткие черные волосы. Когда она ушла из дома, на ней были черные спортивные брюки, черная футболка и тапки.