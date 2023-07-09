В январе этого года эстонские автожурналисты собрались в Эстонском национальном музее, чтобы в очередной раз выбрать лучший автомобиль года. В финальную часть конкурса пробились Mercedes-Benz EQE, Honda Civic, Kia EV6, Škoda Fabia, Dacia Jogger и Renault Megane E-Tech. Даже удивительно, что победителем стал именно хэтчбек от Honda . Или нет?

Немного забавной показалась шторка багажника. Она сдвигается слева направо и больше напоминает рулонную штору, которую часто ставят у себя дома на окнах. Причем от посторонних взглядов содержимое багажника также закрывает еще одна шторка, прикрепленная к крышке багажника. Я бы, наверное, просто сделал эту шторку больше, чтобы она закрывала весь проем, чтобы не придумывать вторую – сдвижную шторку. В то же время продавцы говорят, что клиентам такая шторка нравится, так как не надо тянуться вглубь багажника. В общем, вкусовщина это все.