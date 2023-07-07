Резкий рост цен заставил McDonald's сделать непростой выбор – отказаться от помидоров

Правительство Индии винит в повышении цен погоду.

«Несмотря на то, что мы старались сделать все возможное, мы не получили достаточного количества помидоров, которые соответствовали бы нашим требованиям к качеству», - гласят вывески на дверях двух точек быстрого питания McDonald's в Дели.

Менеджеры ресторанов быстрого питания винят не рост цен, а проблемы с цепочками поставок.

Рестораны Connaught Plaza, управляющие примерно 150 франчайзинговыми ресторанами McDonald's в северной и восточной Индии, назвали решение убрать из блюд помидоры временным. Westlife Foodworld, которой принадлежат 357 точек быстрого питания McDonald's в западной и южной Индии, заявила, что у нее проблем с помидорами нет.

Томатный кетчуп по-прежнему доступен в ресторанах McDonald's в Дели. С другой стороны, в соседней Subway нет проблем с помидорами.

Но у Виджая Шармы, который продает овощи в Мумбаи, финансовой столице Индии, другая проблема. Если обычно он продает сорок килограммов помидоров в день, то после повышения цены покупают лишь пять килограммов ежедневно.