Фото ⟩ Защищал свою вишню: житель Эстонии открыл стрельбу по птицам

По словам члена правления Эстонского общества диких животных Вирге Вызуялг, ей позвонила местная жительница и рассказала, что мужчина стрелял из окна своего дома в птиц. «Вчера, когда позвонившая нам мать хотела покататься на велосипеде со своим ребенком, началась война против птиц. Ребенок, конечно, испугался, услышав выстрелы и увидев на улице трупы птиц», - рассказала она.