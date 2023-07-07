Фото ⟩ Защищал свою вишню: житель Эстонии открыл стрельбу по птицам

Вчера вечером Эстонское общество диких животных получило сообщение, что на улице Пеэтри в Пайде человек стреляет по птицам из пневматического ружья. Так он защищал растущую в своем саду вишню. Птичьи тушки валялись на дороге, по которой дети ходят в детский сад и возвращаются домой.
По словам члена правления Эстонского общества диких животных Вирге Вызуялг, ей позвонила местная жительница и рассказала, что мужчина стрелял из окна своего дома в птиц. «Вчера, когда позвонившая нам мать хотела покататься на велосипеде со своим ребенком, началась война против птиц. Ребенок, конечно, испугался, услышав выстрелы и увидев на улице трупы птиц», - рассказала она.