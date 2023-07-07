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Фото ⟩ Защищал свою вишню: житель Эстонии открыл стрельбу по птицам

Анне Пыдер
, журналист
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Фото: Virge Võsujalg

Вчера вечером Эстонское общество диких животных получило сообщение, что на улице Пеэтри в Пайде человек стреляет по птицам из пневматического ружья. Так он защищал растущую в своем саду вишню. Птичьи тушки валялись на дороге, по которой дети ходят в детский сад и возвращаются домой.

По словам члена правления Эстонского общества диких животных Вирге Вызуялг, ей позвонила местная жительница и рассказала, что мужчина стрелял из окна своего дома в птиц. «Вчера, когда позвонившая нам мать хотела покататься на велосипеде со своим ребенком, началась война против птиц. Ребенок, конечно, испугался, услышав выстрелы и увидев на улице трупы птиц», - рассказала она.

По словам Вызуялг, для очевидцев это был травмирующий опыт. «Особенно огорчает то обстоятельство, что рядом находится детский сад, и трупы птиц сразу же попались детям на глаза, - отметила она. - Кроме того, стрельба по птицам из пневматического ружья противозаконна».

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