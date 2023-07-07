Видео ⟩ Не для слабонервных! Этот холодильник не открывали три года!

Аури публикует в социальных сетях видео о том, как она борется с кучами мусора и трудновыводимыми пятнами. Видео пользуются огромным успехом в cети, и многие читатели наверняка знакомы с некоторыми публикациями Аури.

Одно из самых популярных видео, набравшее более 100 миллионов просмотров только на платформе TikTok, это - видео о холодильнике, который не открывали три года. Да... три года!

Холодильник, набитый до краев, создал свою экосистему, и зрелище это весьма непристойное. Можно только представить, как пахнет такой холодильник. Отвратительно! Аури очень любит трудные задачи, она может справиться даже с самым ужасным холодильником. Смотрите на видео, как это удалось Аури.

@aurikatariina Calm down it’s just a fridge 😜 ♬ Calm Down