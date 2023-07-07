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Путинская армия? Новая форма футбольного клуба вызвала шок

rus.postimees.ee
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Новая форма "Херенвена".
Новая форма "Херенвена". Фото: twitter

В нидерландском клубе «Херенвен» скандал: на рукавах новой формы игроков на сезон 2023/24 отчетливо виден российский триколор. Болельщики клуба в шоке, критикуют руководство и требуют объяснений.

В соцсетях «Херенвена» болельщики призвали команду немедленно изменить дизайн формы. На официальной страничке клуба в Instagram пользователи пишут: «Российский флаг на рукаве, интересно…», «путинская новая наемная армия? Как дизайнер мог допустить такую глупость», «Какая ужасная футболка, и почему на ней российский флаг?», «Какая огромная ошибка снова от "Херенвена", кто сделал это?»

При этом руководство клуба отметает все негативные высказывания, отмечая, что форма выполнена в традиционных цветах клуба.

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