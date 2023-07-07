Путинская армия? Новая форма футбольного клуба вызвала шок

В нидерландском клубе «Херенвен» скандал: на рукавах новой формы игроков на сезон 2023/24 отчетливо виден российский триколор. Болельщики клуба в шоке, критикуют руководство и требуют объяснений.
В соцсетях «Херенвена» болельщики призвали команду немедленно изменить дизайн формы. На официальной страничке клуба в Instagram пользователи пишут: «Российский флаг на рукаве, интересно…», «путинская новая наемная армия? Как дизайнер мог допустить такую глупость», «Какая ужасная футболка, и почему на ней российский флаг?», «Какая огромная ошибка снова от "Херенвена", кто сделал это?»
При этом руководство клуба отметает все негативные высказывания, отмечая, что форма выполнена в традиционных цветах клуба.
July 6, 2023