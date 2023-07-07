Далай-лама отпраздновал свое 88-летие

Духовный лидер Тибета Далай-лама в четверг отпраздновал свое 88-летие, когда тысячи сторонников и изгнанных тибетцев собрались в его резиденции в индийском горном городке Дхарамсала.
Двор храма Цуглакханг был украшен тибетскими флагами, а музыканты исполнили традиционные приветственные песни по прибытии религиозного лидера.
«Мы празднуем мой 88-й день рождения, но посмотрите на меня: я выгляжу едва ли на 50», – улыбаясь, сказал Далай-лама.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также передал ему поздравления, выразив восхищение приверженностью Далай-ламы миру и ненасилию.
После изгнания в ходе неудавшегося восстания в 1959 году, Далай-лама поселился в индийском горном городке Дхарамсала, где действует тибетское правительство в изгнании.
Китай не признает тибетское правительство в изгнании и продолжает обвинять Далай-ламу в разжигании сепаратизма.
Далай-лама, с другой стороны, подтверждает, что его запросы ограничиваются достижением полной автономии Тибета и защитой изначальной буддийской культуры.
В апреле Далай-лама подвергся резкой критике, когда было опубликовано видео, в котором он поцеловал маленького мальчика в губы и сказал: «Пососи мой язык». Его поведение осудили в социальных сетях и назвали неподобающим.
Позже в заявлении на своем сайте он извинился и сказал, что сожалеет о случившемся и хочет «принести извинения мальчику и его семье, а также многим друзьям по всему миру, которым его (Далай-ламы) слова могут причинили страдания».
Тибетские официальные лица заявили, что «невинное, отцовское и нежное поведение» буддийского духовного лидера было неверно истолковано, обвиняя «прокитайские источники» в том, что они помогли поделиться видеоклипом с миллионами людей.