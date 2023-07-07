Далай-лама отпраздновал свое 88-летие

Двор храма Цуглакханг был украшен тибетскими флагами, а музыканты исполнили традиционные приветственные песни по прибытии религиозного лидера.

«Мы празднуем мой 88-й день рождения, но посмотрите на меня: я выгляжу едва ли на 50», – улыбаясь, сказал Далай-лама.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также передал ему поздравления, выразив восхищение приверженностью Далай-ламы миру и ненасилию.

После изгнания в ходе неудавшегося восстания в 1959 году, Далай-лама поселился в индийском горном городке Дхарамсала, где действует тибетское правительство в изгнании.

Китай не признает тибетское правительство в изгнании и продолжает обвинять Далай-ламу в разжигании сепаратизма.

Далай-лама, с другой стороны, подтверждает, что его запросы ограничиваются достижением полной автономии Тибета и защитой изначальной буддийской культуры.

В апреле Далай-лама подвергся резкой критике, когда было опубликовано видео, в котором он поцеловал маленького мальчика в губы и сказал: «Пососи мой язык». Его поведение осудили в социальных сетях и назвали неподобающим.

Позже в заявлении на своем сайте он извинился и сказал, что сожалеет о случившемся и хочет «принести извинения мальчику и его семье, а также многим друзьям по всему миру, которым его (Далай-ламы) слова могут причинили страдания».