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Это протест? ⟩ Беспрецедентный случай: эстонская церковь прекратила регистрацию браков

Тарво Мадсен
, журналист
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Архиепископ EELK Урмас Вийльма.
Архиепископ EELK Урмас Вийльма. Фото: Dmitri Kotjuh

Евангелическо-лютеранская церковь Эстонии (EELK) решила, что - изначально временно - церковь не будет принимать заявления от людей, которые с нового года хотят зарегистрировать свой брак в церкви. По словам архиепископа Урмаса Вийлма, церковь взяла время подумать, и осенью будет решаться, что будет дальше.

Архиепископ Урмас Вийлма объяснил Postimees, что решение было принято по практическим причинам. А именно, во время внесения поправок в Закон о семье неоднократно оставались без ответа вопросы церкви, что означает поправка к закону для духовенства, наделенного такими же правами, как и у ЗАГСа. Иными словами, церковь обеспокоена тем, что у духовенства может возникнуть религиозный конфликт при регистрации в качестве представителя государства гендерно-нейтрального брака.

«Если мы от имени государства заключаем браки, которые по своей сути гендерно-нейтральны, но в церкви благословляем и венчаем браки между мужчиной и женщиной, речь идет о двух разных браках? И как это будет выражаться, например, в документах, которые священнослужители должны получать от венчающихся пар?» - рассуждает Вийлма.

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