Кишечная палочка: питьевую воду в Курессааре вновь нужно кипятить

Анализ питьевой воды в Курессааре установил, что в трубах двух объектов присутствует кишечная палочка, поэтому горожане должны кипятить воду не менее десяти минут перед ее употреблением.
Как сообщает Kuressaare Veevärk, контрольный анализ городской питьевой воды выявил минимальное значение, аналогичное E-Coli, во внутренней сети двух объектов на улицах Стаадиони и Тальве.
На данный момент неясно, является ли это новым загрязнением или остаточным явлением старой волны загрязнения. Предприятие Kuressaare Veevärk взяло новые контрольные образцы, результаты которых станут известны в субботу.
В то же время, водоканал Kuressaare Veevärk начал хлорировать городскую воду и будет продолжать это делать до тех пор, пока вода снова не станет чистой.