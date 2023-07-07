Кишечная палочка: питьевую воду в Курессааре вновь нужно кипятить

Как сообщает Kuressaare Veevärk, контрольный анализ городской питьевой воды выявил минимальное значение, аналогичное E-Coli, во внутренней сети двух объектов на улицах Стаадиони и Тальве.

На данный момент неясно, является ли это новым загрязнением или остаточным явлением старой волны загрязнения. Предприятие Kuressaare Veevärk взяло новые контрольные образцы, результаты которых станут известны в субботу.

В то же время, водоканал Kuressaare Veevärk начал хлорировать городскую воду и будет продолжать это делать до тех пор, пока вода снова не станет чистой.