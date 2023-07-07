«Я готов баллотироваться на пост председателя»: Кылварт рассказал свою версию происходящего в Центристской партии

«Я, пожалуй, напомню, что год назад Центристская партия вышла из коалиции, и тогда в обществе возник вопрос, что произошло и почему партия так странно повела себя в Рийгикогу - Центристская партия, находясь в коалиции, стала защищать законопроект "Отечества". В конце концов, все знают, что происходит в таких случаях. Тогда коалиция заканчивается», - вспомнил Кылварт.