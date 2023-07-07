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«Я готов баллотироваться на пост председателя»: Кылварт рассказал свою версию происходящего в Центристской партии

Лоора-Элизабет Ломп
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Ратас и Кылварт.
Ратас и Кылварт. Фото: Tairo Lutter

Сегодня мэр Таллинна Михаил Кылварт рассказал радио Kuku свою версию происходящего в Центристской партии. Он также заявил, что по-прежнему готов баллотироваться на пост председателя партии.

«Я, пожалуй, напомню, что год назад Центристская партия вышла из коалиции, и тогда в обществе возник вопрос, что произошло и почему партия так странно повела себя в Рийгикогу - Центристская партия, находясь в коалиции, стала защищать законопроект "Отечества". В конце концов, все знают, что происходит в таких случаях. Тогда коалиция заканчивается», - вспомнил Кылварт.

Год назад Центристская партия вышла из правительства и осталась в оппозиции. Кылварт считает, что сегодня остается открытым вопрос, каковы планы Центристской партии. «На этот вопрос до сих пор нет ответа», - вздохнул он.

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