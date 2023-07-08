Эксперт объясняет, как предпринимателю получить жилищный кредит

По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, в том, чтобы подать заявку на получение жилищного кредита в качестве предпринимателя, нет ничего необычного, поскольку предпринимательство становится все более популярным среди людей, и число тех, кто владеет собственным бизнесом в дополнение к оплачиваемой работе, пропорционально растет. Также нет никакой дифференциации в отношении выбранной недвижимости, поэтому для предпринимателя нет ограничений на действия, совершаемые на рынке недвижимости.

Однако у многих могут возникнуть вопросы, как подать заявку на получение жилищного кредита в качестве предпринимателя и как анализировать различные финансовые данные. «Если ходатай о кредите как частное лицо понимает, какие данные надо предоставить и как ответить на вопросы банка, то для предпринимателя многое нужно прояснить», - сказал Ребане.

По словам Ребане, банк захочет увидеть заверенные финансовые отчеты компании за последние два года, основных партнеров и клиентов компании, а также обычные сроки исполнения работ и поступления оплаты. «После подачи заявки банк также вышлет клиенту соответствующий перечень вопросов, чтобы понять, что это за компания, какова ее структура вознаграждения и движение денежных средств», - описал Ребане.