Яна Тоом съездила в Россию и встретилась с высланной из Эстонии активисткой

«Ситуация сложная, но у людей есть семейные отношения, жизнь и проблемы, которые время от времени приходится решать. А для этого нужно встречаться. Может быть, у кого-то есть родственники в Северной Корее», - сказала Тоом, добавив, что она находилась в России один день - утром приехала, вечером уехала.

На своей странице в Facebook Тоом также рассказала, что встретилась с высланной из Эстонии активисткой Зоей Палямар - отвезла ей сумку с вещами и лекарствами.

По словам Тоом, Палямар поделилась информацией о состоянии своего здоровья: «И теперь я знаю, какие у Зои хронические болезни, откуда инвалидность и на какой день была назначена операция. В Эстонии. Но по-прежнему не знаю, как обеспечить медицинское обслуживание нелегала в России».

Евродепутат отмечает, что Паламар хотела бы вернуться в Эстонию: «... Зоя терпит. Панические атаки лечит чаем, астму - остатками лекарств, выкупленных в бытность в Эстонии. Про операцию старается не думать. Зато все время думает про суд. И очень хочет домой».

Напомним, что в начале июня Департамент полиции и погранохраны по предложению Полиции безопасности (КаПо) аннулировал вид на жительство Зои Палямар, которая привлекла внимание органов безопасности своей прокремлевской активностью, и запретил ей въезд в Шенгенскую зону на десять лет.

«Сотрудничество с членами сети влияния Российской Федерации и проведение ее раскольнической политики будет иметь серьезные последствия. Чтобы предотвратить угрозу, исходящую от такой деятельности, и сдержать возможные будущие преступления, Департамент полиции и погранохраны сегодня, 8 июня 2023 года, по предложению КаПо аннулировал вид на жительство в Эстонии Зои Палямар и наложил запрет на въезд в Шенгенскую зону сроком на десять лет. Палямар, лицо без гражданства, в настоящее время находится в Российской Федерации», - говорится в пресс-сообщении КаПо.

«Департамент полиции безопасности неоднократно публично заявлял, что использование принципов демократического правового государства, действующих в Эстонской Республике, для поддержки раскольнической политики Российской Федерации является явной угрозой безопасности», - сообщает КаПо, добавляя, что неоднократно призывал жителей Эстонии воздерживаться от участия в деятельности по оказанию влияния.