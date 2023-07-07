Ратас предлагает созвать внеочередной съезд партии

Председатель Центристской партии Юри Ратас сообщил сегодня своим однопартийцам, что из-за распрей принимаются решения, которые наносят ущерб партии, так продолжаться не может, поэтому правильным решением будет организовать внеочередной съезд партии. Сам Ратас не баллотируется на пост председателя партии.
На собрании, созванном Ратасом, председатель партии указал на причины, по которым ситуация в партии стала крайне напряженной, и объяснил обсуждение в правлении пожертвования Парвела Пруунсильда.
«Причины, такие как связь Центральной партии, EKRE и Isamaa из-за пожертвования или проблемы с имиджем, были явно востребованы. Никто не сомневался, что это мировоззренческое пожертвование. Однако было принято решение навредить как репутации и авторитету партии, так и сегодняшней деятельности, регионам и развитию», - констатировал Ратас.
Он сообщил, что многие мероприятия партии в значительной степени приостановлены из-за ограниченного бюджета. «Мы не смогли поддержать достаточное количество регионов, провести кампанию или донести наше сообщение. Во многих из этих вещей обвиняют сегодняшнее руководство, не считаясь с тем, что за год до выборов в Рийгикогу Центристской партии пришлось заплатить 843 тысячи за старые кампании и в то время это действительно был экзистенциальный вопрос. Однако несколько председателей региона и критики в правлении также проголосовали против возможности хотя бы немного улучшить ситуацию, потому что председатель неправ», - сказал Ратас.
По словам Ратаса, возглавляющего Центристскую партию с 2016 года, старейшая и крупнейшая политическая партия Эстонии больше не должна становиться жертвой распрей. По его словам, решение правления в четверг показало, что партия с каждым днем может ослабевать еще больше, и необходимо организовать внеочередной съезд, чтобы предотвратить еще больший ущерб. «Согласно уставу, я предложил созвать внеочередной совет и утвердить проведение внеочередного съезда 19 августа в Пайде. Поскольку к этому давно стремились многие партийцы, надеюсь, что мое предложение не станет очередным объектом борьбы», — подчеркнул председатель Центристской партии.
Ратас добавил, что уже на предыдущем совете подчеркивал, что не будет баллотироваться на следующий съезд. «Это не было уловкой, я до сих пор придерживаюсь этого мнения и не буду баллотироваться на пост председателя партии. Выбор не может и не должен стоять между Юри Ратасом и Михаилом Кылвартом. Партии нужна новая жизнь и человек, который может объединить партию и двигать ее вперед, сотрудничать внутри и вне партии, а также серьезный кандидат в премьер-министры», - сказал Ратас.