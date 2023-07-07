Ратас предлагает созвать внеочередной съезд партии

На собрании, созванном Ратасом, председатель партии указал на причины, по которым ситуация в партии стала крайне напряженной, и объяснил обсуждение в правлении пожертвования Парвела Пруунсильда.

«Причины, такие как связь Центральной партии, EKRE и Isamaa из-за пожертвования или проблемы с имиджем, были явно востребованы. Никто не сомневался, что это мировоззренческое пожертвование. Однако было принято решение навредить как репутации и авторитету партии, так и сегодняшней деятельности, регионам и развитию», - констатировал Ратас.

Он сообщил, что многие мероприятия партии в значительной степени приостановлены из-за ограниченного бюджета. «Мы не смогли поддержать достаточное количество регионов, провести кампанию или донести наше сообщение. Во многих из этих вещей обвиняют сегодняшнее руководство, не считаясь с тем, что за год до выборов в Рийгикогу Центристской партии пришлось заплатить 843 тысячи за старые кампании и в то время это действительно был экзистенциальный вопрос. Однако несколько председателей региона и критики в правлении также проголосовали против возможности хотя бы немного улучшить ситуацию, потому что председатель неправ», - сказал Ратас.

По словам Ратаса, возглавляющего Центристскую партию с 2016 года, старейшая и крупнейшая политическая партия Эстонии больше не должна становиться жертвой распрей. По его словам, решение правления в четверг показало, что партия с каждым днем ​​может ослабевать еще больше, и необходимо организовать внеочередной съезд, чтобы предотвратить еще больший ущерб. «Согласно уставу, я предложил созвать внеочередной совет и утвердить проведение внеочередного съезда 19 августа в Пайде. Поскольку к этому давно стремились многие партийцы, надеюсь, что мое предложение не станет очередным объектом борьбы», — подчеркнул председатель Центристской партии.