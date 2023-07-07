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«Нашла у банкомата»: женщина без водительских прав предъявила полиции права своей соседки

BNS
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Andres Teiss

Не явившаяся на судебное заседание женщина без водительских прав была задержана полицией за рулем автомобиля. При проверке документов она предъявила полицейским водительские права, одолженные у соседки по дому.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что, поскольку 43-летняя женщина, вызванная на судебное заседание, в суд не явилась, суд попросил полицию передать женщине повестку.

Полицейский патруль, выехавший с повесткой, заметил ту же женщину за рулем автомобиля. Полицейские остановили автомобиль, поскольку они, что у этой женщины нет водительских прав.

Женщина предъявила полицейским водительское удостоверение, фотография на котором не совпадала с ее внешностью. По словам женщины, водительские права она нашла у банкомата и собиралась их отнести в полицию как находку. Настоящей владелицей водительских прав оказалась соседка задержанной женщины.

В пятницу полиция доставила женщину в Харьюский уездный суд, по решению которого ее поместили в Центр задержания.

За использование чужого документа Пенитенциарный кодекс предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

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