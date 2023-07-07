«Нашла у банкомата»: женщина без водительских прав предъявила полиции права своей соседки

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что, поскольку 43-летняя женщина, вызванная на судебное заседание, в суд не явилась, суд попросил полицию передать женщине повестку.

Полицейский патруль, выехавший с повесткой, заметил ту же женщину за рулем автомобиля. Полицейские остановили автомобиль, поскольку они, что у этой женщины нет водительских прав.

Женщина предъявила полицейским водительское удостоверение, фотография на котором не совпадала с ее внешностью. По словам женщины, водительские права она нашла у банкомата и собиралась их отнести в полицию как находку. Настоящей владелицей водительских прав оказалась соседка задержанной женщины.

В пятницу полиция доставила женщину в Харьюский уездный суд, по решению которого ее поместили в Центр задержания.