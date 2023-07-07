Пт, 7.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ТЮРЬМЫ ⟩ Бывшая заключенная борется за то, чтобы стать достойным человеком, матерью и бабушкой

Анника Аувяэрт
Facebook Twitter
Comments
Бывшая зависимая Терье Виотти перевернула страницу своей жизни.
Бывшая зависимая Терье Виотти перевернула страницу своей жизни. Фото: Mailiis Ollino

Терье, которая работает поваром в приюте Pärnu Horisont, ценит свою работу и трехкомнатную арендуемую квартиру, вероятно, немного больше, чем остальные. Обустраивать жизнь после тюрьмы было тяжело, но усилия Терье принесли свои плоды.

Как женщина с тяжелой судьбой оказалась в заключении? Годы наркотической зависимости привели к мошенничеству с рецептами, а это, в свою очередь, в тюрьму.

Мы познакомились с Терье в декабре 2019 года, когда я писала о том, как справляются с трудностями освобожденные из тюрьмы. Терье, в то время 54-летняя мать четверых детей, только что приехала из деревни Лоотус и пыталась начать новую жизнь, свободную от зависимости, в Пярну. Ее самой большой мечтой было восстановить прерванные отношения со своими детьми.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх