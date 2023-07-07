Президент США Байден согласился передать Украине кассетные боеприпасы. Чем это чревато?

Теперь же, по сообщениям американских СМИ, президент Байден собирается передать Украине снаряды с частотой отказов 2,7% – в обход своего же законодательства.

Для этого он задействует крайне редко используемый механизм, прописанный в Законе об иностранной помощи, который позволяет президенту посылать оружие независимо от ограничений, если это жизненно важно для национальной безопасности США.

Ключевой фактор

Частота отказов (то есть, какая часть мелких суббоеприпасов не разорвалось после выпуска кассетного снаряда) - это как юридический, так и моральный фактор при решениях о поставках подобного оружия, отмечает американское издание Washington Post.

Тип кассетного оружия, который, как сообщается, США планирует предоставить Украине – это артиллерийские снаряды M864, впервые произведенные в 1987 году. Их можно запускать при помощи 155-мм гаубиц, которые Соединенные Штаты и другие западные страны ранее предоставили Украине.

Как отмечает Washington Post, в документах, опубликованных Пентагоном около 20 лет назад, говорится, что частота отказа этих снарядов составляет около 6%. То есть по крайней мере четыре из 72 суббоеприпасов, находящихся в одном снаряде, упадут, не разорвавшись, на территории площадью в 22,500 кв. метров, что примерно равно 4½ футбольным полям.

Но в четверг представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что для передачи Украине сотрудники «тщательно отбирают» боеприпасы с частотой отказа 2,35% или ниже. Подробностей об этих испытаниях он не предоставил.

Женщина на Донбассе , на земле остатки кассетного боеприпаса Фото: Getty Images