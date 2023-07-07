День рождения телебашни пошел не по плану: парашютист запутался в антеннах на высоте 80 метров

Спасатели из спасательных команд Пирита, Кейла, Мууга и Лиллекюла прибыли на место происшествия и начали спасательную операцию, в результате которой парашютист был спасен через окно.

Парашютиста, который был в сознании, доставили в больницу на машине скорой помощи. Известно, что он получил травму и нуждается в лечении.

«Мы сожалеем о случившемся, но в этом виде спорта риски известны заранее, и мы были готовы к такому событию. Мы хотели бы поблагодарить спасателей и скорую помощь за оперативную работу. В связи с инцидентом мы немедленно приостановили прыжки на сегодня. Мы продолжим анализировать инцидент сегодня вечером и примем решение о завтрашних и последующих прыжках завтра утром. Остальная программа дня рождения будет продолжаться все выходные», - сказал руководитель Таллиннской телебашни Юри Крийсеманн.