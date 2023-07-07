Ратас, Симсон и Ааб назвали своего кандидата в председатели Центристской партии

Председатель Центристской партии Юри Ратас, комиссар Европейской комиссии от Центристской партии Кадри Симсон и член правления партии Яак Ааб поддерживают Танеля Кийка в качестве нового председателя партии.
«Мы поддерживаем в качестве будущего нового председателя Центристской партии Танеля Кийка, нынешнего зампредседателя партии и главы фракции Центристской партии в Рийгикогу, который в течение почти 15 лет вносит свой вклад в деятельность партии и избирательные кампании», - заявил лидер центристов Юри Ратас, которого поддержали Кадри Симсон и Яак Ааб.
«Танель отстаивал мировоззрение Центристской партии в двух правительствах, в Рийгикогу и как в Таллиннской городской управе, так и в городском собрании. Он также руководил канцелярией премьер-министра, работал в канцелярии Центристской партии и помог подготовить несколько предвыборных платформ и партийных стратегий. Танель - лидер, который объединяет людей и ищет решения. Мы убеждены, что его лидерский опыт, разносторонние знания и личные качества помогут ему успешно продвигать партию вперед».
Ратас признал, что Центристская партия в настоящее время переживает трудные времена, так как внутренняя борьба за власть препятствует развитию организации и укреплению региональных отделений. «Центристская партия стоит на перепутье. Наши конкуренты надеются на распад Центристской партии, но мы докажем им и самим себе, что можем сплотиться вокруг общих целей и ценностей. Это требует совместной работы и способности поставить интересы Эстонии и Центристской партии выше личных амбиций», - подчеркнул Ратас.