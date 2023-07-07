Ратас, Симсон и Ааб назвали своего кандидата в председатели Центристской партии

«Мы поддерживаем в качестве будущего нового председателя Центристской партии Танеля Кийка, нынешнего зампредседателя партии и главы фракции Центристской партии в Рийгикогу, который в течение почти 15 лет вносит свой вклад в деятельность партии и избирательные кампании», - заявил лидер центристов Юри Ратас, которого поддержали Кадри Симсон и Яак Ааб.

«Танель отстаивал мировоззрение Центристской партии в двух правительствах, в Рийгикогу и как в Таллиннской городской управе, так и в городском собрании. Он также руководил канцелярией премьер-министра, работал в канцелярии Центристской партии и помог подготовить несколько предвыборных платформ и партийных стратегий. Танель - лидер, который объединяет людей и ищет решения. Мы убеждены, что его лидерский опыт, разносторонние знания и личные качества помогут ему успешно продвигать партию вперед».