Пришлось применить оружие: в Кохтла-Ярве мужчина натравил свою собаку на полицейских

Вчера в полицию поступило сообщение, что большая собака, привязанная к дереву возле продуктового магазина в Кохтла-Ярве, освободилась и напала на собаку поменьше, которая позже скончалась от полученных травм. Хозяин напавшей собаки и раньше попадал в поле зрения полиции за нарушение правил содержания домашних животных. Полицейские договорились с владельцем по телефону, что он сдаст собаку в приют для животных, на что мужчина согласился.

Сегодня утром, когда полицейские в сопровождении сотрудника приюта прибыли к дому владельца собаки, мужчина отпустил собаку. Чтобы ее остановить, Полицейские применили огнестрельное оружие, произведя несколько выстрелов. Собака была ранена и сейчас находится под наблюдением в приюте для животных. Ни полицейские, ни сотрудник приюта не пострадали.

«Применение огнестрельного оружия в общественных местах - это крайняя мера, и полиция никогда не поступает легкомысленно, в том числе и в отношении животных, - сказал начальник Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант. - Эта ситуация потребовала быстрого реагирования и отражения нападения. Положительным моментом является то, что ни наши сотрудники, ни персонал приюта не пострадали, а травмы собаки не представляют угрозы для жизни».