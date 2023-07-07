Как может развиваться контрнаступление Украины: три сценария

«Я думаю, без большей помощи Запада мы можем проиграть в этой игре», - говорит Кирилл Потрас, украинский морской пехотинец, который вернулся на фронт после тяжелого ранения, полученного в 2020 году: тогда он подорвался на российской мине и лишился нижней части левой ноги.

По словам Потраса, российские минные поля - это огромная проблема для украинских военных. «Россиян очень много, - говорит военный. - У них есть много противотанковых пушек и ракет».

Однако с такой точкой зрения несогласны очень многие военные и эксперты, по мнению которых, первый месяц этого долгожданного контрнаступления - только начальный этап, и он идет по плану. Эти люди настаивают, что линию фронта, вытянувшуюся длинной дугой на более чем тысячу километров от черноморского побережья до северо-восточной границы Украины с Россией, невозможно прорвать с той же молниеносной скоростью, которую ВСУ продемонстрировали в прошлом году.

Артем называет себя реалистом, хотя некоторые говорят, что он пессимист Фото: BBC

За последние нескольких недель я посетил три разных участка фронта и поговорил там с разными людьми. Их различные оценки того, как развивается украинское наступление и чем оно закончится, можно разделить на три широкие группы: это те, кто считает, что российские защитные линии сделаны из жести, из дерева - или из стекла.