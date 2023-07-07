Поздравляем! ⟩ Эстонская пловчиха Энели Ефимова завоевала серебро чемпионата Европы среди юниоров

Как сообщили BNS в Союзе плавания Эстонии, Ефимова вышла в финал со временем 2.26,20. Точно такой же результат показала шведка Оливия Клинт Ипса. Чемпионат Европы среди юниоров выиграла француженка Жюстин Дельмас, победное время которой было 2.25,62.

Энели Ефимова завоевала две медали на этих соревнованиях. В среду она завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров брассом.