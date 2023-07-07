Поздравляем! ⟩ Эстонская пловчиха Энели Ефимова завоевала серебро чемпионата Европы среди юниоров

Эстонская спортсменка Энели Ефимова в пятницу на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров в Белграде завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров брассом. Это ее уже вторая медаль на нынешних соревнованиях.
Как сообщили BNS в Союзе плавания Эстонии, Ефимова вышла в финал со временем 2.26,20. Точно такой же результат показала шведка Оливия Клинт Ипса. Чемпионат Европы среди юниоров выиграла француженка Жюстин Дельмас, победное время которой было 2.25,62.
Энели Ефимова завоевала две медали на этих соревнованиях. В среду она завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров брассом.
Ларс Антоняк, стартовавший в финале соревнований по плаванию брассом на 200 метров среди юношей в пятницу вечером, был дисквалифицирован. Антоняк вышел в финал с седьмым результатом 2.17.49, показанным в полуфинале.