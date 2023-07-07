«Новости в 7» за 7 июля: Центристская партия бурлит, Ратас уходит; в Средние века без машины времени; продукты жителям Вильнюса доставят эстонские роботы и магия органной музыки

Сегодня в выпуске:

- Отказ от щедрого пожертвования обострил раскол в правлении Центристской партии. Лидер организации Юри Ратас собрал экстренное заседание, чтобы обсудить сложившееся положение. В сути раздора разбирался наш корреспондент.

- Местные новости: почему лютеранская церковь прекратила регистрацию браков, подготовиться к армии помогут современные технологии, опасные бактерии обнаружены на популярных пляжах и снова в питьевой воде города Курессааре

- Оказаться в прошлом без машины времени: фестиваль Дней средневековья создает непередаваемую атмосферу жизни в Ревеле несколько сот лет тому назад. Наша съемочная группа прогулялась по Старому городу, чтобы погрузиться в быт ремесленников и мастеров той эпохи

- Эстонская фирма разработала первого в Европе беспилотного робота-доставщика продуктов, который может передвигаться по автодорогам общего пользования. Местом испытаний для роботов стала столицы соседней Литвы.

- Международная панорама: тысячи пострадавших от песчаной бури в Иране, традиционный забег быков по улицам испанского города вновь привел к травмам нескольких человек, легендарная рок-группа Eagles прощается с фанатами

- Магия цифры 7 оказала влияние и на организаторов музыкальных фестивалей. Накануне завершилась серия концертов «Музыка семи городов» и сразу же стартовала программа «Музыки семи церквей».