ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Война рядом, запасы бесполезны, спички спасут жизнь: жители Эстонии о чрезвычайных ситуациях

- Запасаетесь ли вы продуктами, водой и топливом по рекомендации Спасательного департамента?

- Я живу одним днем и никаких запасов дома не имею. Думаю, те люди, кто ящиками запасы делают, может, и паникуют, но умеренно закупки, наверное, делать нужно. Я слышал, что спасатели рекомендуют каждый год проверять, что-то заменять и этот запас на неделю пополнять свежими продуктами. Хотя всего не закупишь, и если что-то произойдет, то банкой тушенки не спасешься. Это психологическая штука, а не реальная защищенность.

Геннадий Филимонов, инженер (Таллинн)

Геннадий Филимонов. Фото: Денис Антонов

- Нужно ли нам опасаться какой-либо чрезвычайной ситуации?

- Нет. Никакой беды целенаправленно ждать не надо, потому что я уверен, что разум восторжествует. Надо думать головой, прежде всего правительству и тогда никакой черезвычайщины не будет. Мы с конца восьмидесятых уже пережили всякие катаклизмы, и ничего. Если решать с умом проблемы, то никакой кризис не переродится в беду.

- А в какой сфере может разразиться кризис?

- Все в куче. Ну как тут разделить и военную угрозу, и экономику, и климатические проблемы? Ведь зависит все не от конкретики чрезвычайной ситуации, а от реакции на нее власти и общества. На любой вызов времени должна быть разумная реакция. А ЧП - это руководство дураков.

- Делаете ли вы запасы по рекомендации Спасательного департамента?