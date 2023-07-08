По данным исследования Kantar Emor, проведенного по заказу Спасательного департамента, готовность домохозяйств к чрезвычайным и экстремальным ситуациям так же низка, как и в 2019 году. Количество семей, имеющих необходимые вещи и запасы продуктов на экстренный случай, составляет всего 15%. Rus.Postimees выяснил, откуда жители Эстонии ждут беды и если готовятся к ней, то как?
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ Война рядом, запасы бесполезны, спички спасут жизнь: жители Эстонии о чрезвычайных ситуациях
Анна Афанасьева, домохозяйка (Таллинн)
- Какие чрезвычайные ситуации могут нам угрожать?
- Никакие. Не будет ничего чрезвычайного. Просто не хочу и не буду об этом думать, и тогда не случится никакая беда.
- Возросло ли за последнее время чувство тревожности?
- Да, у многих людей за последний год тревожности стало больше от экономических проблем. Цены растут каждый день, и что стоило год назад евро, сейчас стоит два. В основном пенсионеры делают запасы, это очень индивидуальное решение.
- Запасаетесь ли вы продуктами, водой и топливом по рекомендации Спасательного департамента?
- Нет, я не выполняю рекомендации Спасательного департамента. У меня нет никаких запасов, и я их не собираюсь делать. Считаю такие действия несерьезными, потому что от всего не защитишься. Бесполезно запасать.
Владимир Капитонов, инженер (Раквере)
- Каких чрезвычайных ситуаций вы боитесь?
- Самая большая вероятность чрезвычайной ситуации в области природы. Глобальное потепление может очень сильно ударить и в виде штормов, и в виде засухи. Природа бастует против человека. А это отразится на ценах на еду, воду, топливо. Почему сейчас растут цены на мясо, на молоко, на сельхозпродукцию? Из-за глобального потепления.
- Запасаетесь ли вы продуктами, водой и топливом по рекомендации Спасательного департамента?
- Сейчас очень неспокойное время, и выполнять рекомендации Спасательного департамента необходимо каждому жителю. Надо запасаться. Обязательно надо делать запасы пищи, консервов, свечей, воды. У меня неприкосновенный запас на неделю для всей семьи есть. Я понимаю так, что мы все вступаем в исторический период изменения климата, и выжить - задача каждого.
Ангелина Осипова, педагог (Таллинн)
- Возросло ли за последнее время чувство тревожности?
- Да. За последнее время напряженность чувствуется больше. Возможность появления чрезвычайной ситуации намного выросла. Она и так могла быть в любое время, но сейчас опасность этого выросла в разы.
- Нам ожидать скорее политических или экономических чрезвычайных ситуаций?
- И тех, и тех. Я считаю, хотя все немного успокоились по поводу российской военной агрессии в отношении Евросоюза, но военная угроза остается возможной. Потом со стороны экономического кризиса в виде суперинфляции, а может, и природная стихия.
- Делаете ли вы запасы по рекомендации Спасательного департамента?
- У меня минимум запасов, потому что у нашей семьи есть дача. Минимальные ресурсы для жизни за городом найти можно. Есть спокойствие и уверенность, что, если какая-то беда, то проживем там. Я думаю, что стремление запасать у людей основывается на достижении чувства спокойствия, стабильности, и, кажется, этим страдают люди особого склада характера.
Ирина Вагина, бухгалтер (Нарва)
- Какие чрезвычайные ситуации могут нам угрожать?
- Давайте смотреть правде в глаза: страх от чрезвычайных ситуаций – это психологический аспект. Очень многие люди хотят контролировать любую ситуацию, особенно если она критическая. Необходимо правильно оценивать риски и подвергать сомнению информацию, которая толкает на те или иные поступки.
- Запасаетесь ли вы продуктами, водой и топливом по рекомендации Спасательного департамента?
- Создание запасов заменяет многим успокоительное лекарство, так как не может гарантировать комфортные условия во время природной катастрофы или войны. Минимальные запасы - килограмм или два сахара, муки, макароны - делает каждый человек, а вот мешками, ящиками, мне кажется, что только пожилые люди этим занимаются. Мои дети вообще ничего не запасают, живут одним днем.
Ирма Сабирова, пенсионерка (Таллинн)
- Каких чрезвычайных ситуаций вы боитесь?
- Никаких не боюсь. Любые могут быть ЧП, и что завтра будет, никто не знает. Но я готова. Мне 80 лет, и у меня всегда забит холодильник. У стариков привычка делать запасы, думать на три шага вперед и просчитывать любые кризисы. Вот у молодого поколения такого подхода к жизни нет.
- Делаете ли вы запасы по рекомендации Спасательного департамента?
- Обязательно. А не делать таких запасов, я считаю, это безалаберность и глупость. Хочу отметить, что, называя молодых легкомысленными, я говорю не о конкретном возрасте, потому что туда и двадцатилетние, и пятидесятилетние попадают. У меня две дочери, одной срок пять, другой двадцать пять, но мыслят одинаково. Это такой стиль сейчас - жить одним днем. А наше поколение пережило и карточки, и дефицит, так что запасать мы умеем.
Сергей Коршунов, строитель (Раквере)
- Какие чрезвычайные ситуации могут нам угрожать?
- Опасность кризисных событий существует только в политическом плане. Мне кажется, что большинство людей боятся военной угрозы.
- Запасаетесь ли вы продуктами, водой и топливом по рекомендации Спасательного департамента?
- Я живу одним днем и никаких запасов дома не имею. Думаю, те люди, кто ящиками запасы делают, может, и паникуют, но умеренно закупки, наверное, делать нужно. Я слышал, что спасатели рекомендуют каждый год проверять, что-то заменять и этот запас на неделю пополнять свежими продуктами. Хотя всего не закупишь, и если что-то произойдет, то банкой тушенки не спасешься. Это психологическая штука, а не реальная защищенность.
Геннадий Филимонов, инженер (Таллинн)
- Нужно ли нам опасаться какой-либо чрезвычайной ситуации?
- Нет. Никакой беды целенаправленно ждать не надо, потому что я уверен, что разум восторжествует. Надо думать головой, прежде всего правительству и тогда никакой черезвычайщины не будет. Мы с конца восьмидесятых уже пережили всякие катаклизмы, и ничего. Если решать с умом проблемы, то никакой кризис не переродится в беду.
- А в какой сфере может разразиться кризис?
- Все в куче. Ну как тут разделить и военную угрозу, и экономику, и климатические проблемы? Ведь зависит все не от конкретики чрезвычайной ситуации, а от реакции на нее власти и общества. На любой вызов времени должна быть разумная реакция. А ЧП - это руководство дураков.
- Делаете ли вы запасы по рекомендации Спасательного департамента?
- Я не привык выполнять предписания, не делаю никаких запасов и не собираюсь. Если кому-то так спокойнее, то пусть закупают мешками муку и соль. Мне думается, что это перевод денег и порча продуктов. Даже консервы хранятся не более двух лет, а что говорить о крупах или муке? Несерьезно это все.
Андрей Снежко, менеджер (Тарту)
- Каких чрезвычайных ситуаций вы боитесь?
- Бояться ничего не надо, а вот с опаской планировать будущее было бы полезно. Подумать о том, что делать, если произойдет что-то непредвиденное и требующее быстрых и смелых решений. Военной угрозы вроде бы нет, потому что здесь НАТО, а вот природные бедствия могут быть вполне.
- Запасаетесь ли вы продуктами, водой и топливом по рекомендации Спасательного департамента ?
- Я всегда имею запас и рекомендую всем иметь запас продуктов, которые могут долго храниться без холодильника, которые можно быстро приготовить даже в холодной воде, запас воды питьевой, минимальный набор лекарств, аптечку походную. Ну, еще хорошо иметь туристический набор, который позволит найти, добыть и приготовить что-то в полевых условиях. Простые спички могут спасти жизнь.
Инна Стощук, экономист (Таллинн)
- Какие чрезвычайные ситуации могут нам угрожать?
- Я считаю, что основная опасность, на которую люди обращают внимание - это военная угроза с Северо-Востока. Военная агрессия России может очень сильно изменить привычный уклад жизни, и тогда не останется возможности рассчитывать на доступность электричества, тепла, чистой воды, магазинов, транспорта. Надо понимать - война рядом.
- Делаете ли вы запасы по рекомендации Спасательного департамента?
- Конечно. Умеренные запасы должны быть в каждом доме. На неделю, на пять дней должны быть продукты долгого хранения, но быстрого приготовления, спички, запас воды, топлива какого-нибудь.
Комментарий автора
Несмотря на то, что восприятие угроз и основные навыки по обеспечению безопасности по сравнению с прошлым исследованием изменились, готовность к действиям во время чрезвычайных ситуаций остается на низком уровне.
Среди положительных результатов можно отметить повышение общей осведомленности жителей Эстонии о кризисах, техногенных авариях и чрезвычайных ситуациях.
По словам руководителя отдела профилактики Спасательного департамента Яники Усин, если два года назад людей, не допускающих возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, опасных для их семей, было 45%, то сегодня их доля снизилась до 30%.
«В последние годы такие события, как перебои с электричеством, штормы, пандемия коронавируса и война в Украине заставили людей больше задумываться о чрезвычайных ситуациях и дали понять, что кризисные ситуации могут так или иначе коснуться всех нас», - отмечает Яника Усин.
Стоит отметить резкое увеличение в пять раз числа людей, которые допускают военную угрозу. Если два года назад таких было 10%, то сейчас 51% от числа всех опрошенных.
Однако общая ситуация оставляет желать лучшего: только половина населения страны знакомы с основными действиями в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Жители Западной и Южной Эстонии лучше подготовлены к возможной чрезвычайной ситуации, чем их соотечественники, живущие на Севере и Северо-Востоке страны.
Если в начале пандемии короновируса люди выполняли предписания Спасательного департамента и следовали инструкциям, то сегодня результат опять ухудшился.
Согласно исследованию, только 41% населения реагирует на предупреждающие сообщения и следует инструкциям. Лишь 15% жителей Эстонии пытаются изучить инструкции по поведению в чрезвычайных ситуациях, а готовность людей к сотрудничеству друг с другом и Спасательным департаментом постоянно снижается.
«Особенно это заметно среди молодежи, которая не склонна к сотрудничеству и озабочена тем, как справляться самостоятельно. У молодых людей также отсутствует готовность делиться своими ресурсами и знаниями в экстренной ситуации, - отметила Яника Усин. - Но наиболее уязвимыми являются пожилые люди от 65 лет и старше. Они меньше думают о чрезвычайных ситуациях, и их осведомленность о правильном поведении ниже, чем у молодых».
Подготовка городских и сельских жителей к чрезвычайной ситуации осталась на прежнем уровне. Жители сельской местности имеют более высокий уровень запасов и ресурсов, чем горожане.
Со списком запаса необходимых вещей и продуктов питания на период чрезвычайной ситуации можно ознакомится на сайте Спасательного департамента.
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- Украина
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- российская армия
- спасательный департамент
- чрезвычайная ситуация
- чрезвычайное положение
- военная операция
- эстонско-российская граница
- спасательная команда
- экстремал
- Российская агрессия
- режим чрезвычайного положения
- российская федерация
- чрезвычайное сообщение
- Чрезвычайное государственное инвестиционное пособие
- Война в Украине