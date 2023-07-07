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Кандидат в председатели Центристской партии Кийк: у меня больше опыта работы на государственном уровне, чем у Кылварта

Маргус Паалисте
, журналист
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Танель Кийк.
Танель Кийк. Фото: Tairo Lutter

Вице-председатель Центристской партии Танель Кийк подтвердил Postimees, что готов баллотироваться на пост председателя партии на внеочередном съезде.

«Если партийное собрание примет решение о созыве внеочередного съезда, то да, я буду баллотироваться на пост председателя партии и готов взять на себя эту ответственность», - сказал Кийк Postimes.

Но как можно объединить партию, которая раскололась на лагеря? «На самом деле для этого нужна общая воля. Возможно, ни один съезд, ни один орган, принимающий решения, не сможет сделать ту работу, которую должны сделать люди в конструктивной атмосфере общения, - признал Кийк. - Очень важно, чтобы после этого съезда у людей была четкая цель и понимание того, что теперь они должны двигаться вперед вместе, работать вместе, а не начинать враждовать между собой, искать виноватых в предыдущих решениях партии и вести борьбу за власть, которая не приведет партию вперед».

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