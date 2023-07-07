Мошенники оформили на имя жителя Эстонии огромный кредит

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 60-летнему мужчине, проживающему в районе Пыхья-Таллинн, позвонили некие лица, которые представились сотрудниками банка и полиции. По их словам, преступники собираются оформить кредит на его имя. Позвонившие убедили мужчину, что он в целях контроля и пресечения незаконных действий должен загрузить в свой компьютер приложение AnyDesk, указать идентификатор пользователя интернет-банка и подтвердить транзакции с помощью PIN-кодов в системе Smart-ID, что он послушно и сделал.