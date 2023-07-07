Разведка Германии прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина

Федеральная разведывательная служба Германии была лучше проинформирована о попытке мятежа Евгения Пригожина, чем предполагалось ранее. В частности, она прослушивала телефонные переговоры между Александром Лукашенко и основателем ЧВК «Вагнер», сообщают в пятницу, 7 июля, немецкие телекомпании NDR и WDR, ссылаясь на источники.

Таким образом немецкая спецслужба напрямую узнала о роли Лукашенко как посредника между ЧВК «Вагнер» и российскими властями, отмечают немецкие медиа. Ранее стало известно, что BND, в отличие от иностранных разведок, не знала о подготовке путча и не была к нему готова. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц 28 июня заявил, что немецкая разведка «не знала» о планах Пригожина и его боевиков заранее. Из-за этого BND начала в конце июня внутреннюю проверку, сообщал еженедельник Der Spiegel.