В Риге началось строительство самого высокого в Балтии колеса обозрения

В рижском районе Пардаугава, где ранее находился снесенный памятник Победы, началось строительство колеса обозрения, сообщает RUS TVNET со ссылкой на передачу Panorāma Латвийского телевидения.
Обещают, что 65-метровое колесо обозрения будет самым высоким в странах Балтии. В хорошую погоду с него можно будет увидеть и море.
Строительство планируется завершить в середине будущего года.
Право на реализацию этого проекта получило зарегистрированное в Литве предприятие RPR operators, которое было единственным претендентом на право застройки на этой территории. Несколько жителей ближайших домов активно выступали против идеи, однако разрешение на строительство все-таки было получено.
Строитель панорамного колеса выкопал и пересадил два дерева, находившихся на территории, выделенной под застройку. Будут благоустроены и дорожки парка. После демонтажа памятника парк Победы предложит и возможности активного отдыха.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
Галерея: Визуализации колеса обозрения в Пардаугаве