В Риге началось строительство самого высокого в Балтии колеса обозрения

Обещают, что 65-метровое колесо обозрения будет самым высоким в странах Балтии. В хорошую погоду с него можно будет увидеть и море.

Строительство планируется завершить в середине будущего года.

Право на реализацию этого проекта получило зарегистрированное в Литве предприятие RPR operators, которое было единственным претендентом на право застройки на этой территории. Несколько жителей ближайших домов активно выступали против идеи, однако разрешение на строительство все-таки было получено.

Строитель панорамного колеса выкопал и пересадил два дерева, находившихся на территории, выделенной под застройку. Будут благоустроены и дорожки парка. После демонтажа памятника парк Победы предложит и возможности активного отдыха.

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