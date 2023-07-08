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В Риге началось строительство самого высокого в Балтии колеса обозрения

rus.tvnet.lv
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В Риге началось строительство колеса обозрения в месте, где ранее находился так называемый памятник Победы.
В Риге началось строительство колеса обозрения в месте, где ранее находился так называемый памятник Победы. Фото: Ekrānuzņēmums no video

В рижском районе Пардаугава, где ранее находился снесенный памятник Победы, началось строительство колеса обозрения, сообщает RUS TVNET со ссылкой на передачу Panorāma Латвийского телевидения.

Обещают, что 65-метровое колесо обозрения будет самым высоким в странах Балтии.  В хорошую погоду с него можно будет увидеть и море.

Строительство планируется завершить в середине будущего года.

Право на реализацию этого проекта получило зарегистрированное в Литве предприятие RPR operators, которое было единственным претендентом на право застройки на этой территории. Несколько жителей ближайших домов активно выступали против идеи, однако разрешение на строительство все-таки было получено.

Строитель панорамного колеса выкопал и пересадил два дерева, находившихся на территории, выделенной под застройку. Будут благоустроены и дорожки парка. После демонтажа памятника парк Победы предложит и возможности активного отдыха.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

Галерея: Визуализации колеса обозрения в Пардаугаве

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