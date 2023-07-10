ВЫСТАВКА ⟩ «Она и она»: две нарвские художницы предлагают тонкий женский взгляд на окружающий мир

В А-галерее торгового центра Astri Narva открылась выставка работ Ольги Тюриной и Жанны Голубцовой. Исскусствовед Елена Ховарт рассказывает об особенностях творческого мышления двух нарвских художниц, а также предлагает вниманию небольшие беседы с ними, посвященные экспозиции, которая будет доступна всем любителям искусства до конца лета.
«Она и она» - так назвали свою дабл-персональную выставку в А-галерее торгового центра Astri Narva нарвские художницы Ольга Тюрина и Жанна Голубцова. И Ольга, и Жанна - преподаватели Нарвской художественной школы, художницы со сложившимся профессиональным стилем. Обе выступили с коллекцией своих картин, выполненных в символическо-фантазийном ключе. Получилась завораживающая выставка, удерживающая зрителя у каждой картины.
Фантазии двух художниц, несмотря на различную стилистику и виды искусства (Ольга выставила свою графику, а Жанна - живопись), очень схожи своими мистификациями и повторяющимися символами.
Главная особенность произведений Ольги Тюриной заключается в изящной музыкальности самой изобразительной формы. Художница известна созданием совершенных композиционных форм в живописи, графике, инсталляциях, построенных на ассоциативном ряде предметов, ощущений, фактур. Пластическая игра вязких, тягучих линий и фигур вовлекает зрителя в процесс какого-то неведомого движения. Графические работы художницы поражают глубиной штриховой растяжки с бесконечным множеством полутонов.
Ольга Тюрина, закончившая Московский текстильный институт по специальности «дизайнер», работала художником по тканям на Кренгольмской мануфактуре, создавая многообразные ассоциативные рисунки в стиле модерн. Преподавательская деятельность в Нарвской художественной школе расширила диапазон творческой деятельности художницы. Теперь в ее арсенале - ландшафтные концепции, крупномасштабные пластические формы из различных материалов, искусствоведческие перформансы.
Картины Жанны Голубцовой заинтересовывают зрителя своей подчеркнутой декоративностью, красивыми метафорами и сюрреалистическим содержанием. В своих нереальных сюжетах Жанна путешествует по реалиям жизни, женским секретам-переживаниям, детским фантазиям. А ей есть чем поделиться со зрителем: мать пятерых детей Жанна Голубцова рассказывает о своем жизненном опыте, открывает потаенные уголки женских мечтаний и оформляет свои открытия в нежные поэтические образы.
Жанна закончила Екатеринбургское в художественное училище им. Шадра по специальности «художник по декорациям и костюмам». Сейчас Жанна продолжает обучение в онлайн-школе московской художницы Светланы Румак, которая является для нее главным авторитетом в современном искусстве. Любимые ориентиры-классики - Босх, Дюрер, Дали, Ван Гог и Дега.
Четыре вопроса на двоих
- Что надо искать в твоих картинах?
Ольга: - Мои работы и для меня самой подчас загадки. Я могу что-то задумать определенное, но как себя поведет потом работа, я не знаю. В процессе создания работа сама меня ведет по своему пути. Иногда быстро и легко, иногда мучительно долго. Мне кажется, что в картинах лучше искать какие-то отдельные символы, как отдельные слова, и составлять из них предложения или рассказы, которые складываются в определенные эмоции или размышления. Во всяком случае, я так смотрю потом на свои работы.
Жанна: - Не вижу смысла расшифровывать зрителю символы, которыми наполнены мои картины, но намек я обычно подкидываю в названиях. Все равно все смотрят через призму своего жизненного опыта и убеждений. Зачастую очень интересно наблюдать за прочтением той или иной картины разными людьми, за тем, как зритель находит все новые и новые нюансы в одной и той же картине. В основном мои картины рассказывают о видимой жизни и скрытой стороне нашего сознания.
- Как можно художнику найти свой стиль?
Ольга: - Это, наверное, самое важное и главное после обретения мастерства. Нужно идти от своей природы, доверять больше ей. Свой стиль рождается от разных знаний, наблюдений, но реализовывать его можно только забыв все виденное, доверившись только себе.
Жанна: - Для меня стиль художника - это совокупность многих факторов: художественная техника, то есть чем и как рисует художник, его почерк, манера письма, стилизация, композиция, какая-то своя уникальная «фишка», которая не сразу видна и которую надо искать, а также цветовая гамма. Конечно, важна тема, которую пытается раскрыть художник, идейная и нравственная составляющая, ну и культура подачи произведения тоже.
Чтобы найти свой стиль, нужно иметь очень большую насмотренность: знать, как и что рисовали разные художники разных времен, и обращать внимание, на что откликается твое сердце. Меня вдохновляет музыка Вивальди, Баха, различные джазовые композиции. Думаю, что важно смотреть фильмы, где есть игра смыслов, света и тени, костюмов, характеров (например, Тарковского). Я люблю читать Толстого, Достоевского, Фрейда, они тоже помогают переосмысливать действительность.
Надо постоянно ходить на выставки, особенно современных художников, погружаться в арт-мир в социальных сетях. И самое главное - много рисовать. Практика приводит к совершенству. Свои живописные эксперименты я стремлюсь показывать разной аудитории - профессиональным художникам и простым людям, не разбирающимся в искусстве. Мне интересно наблюдать за их реакцией, смотреть, как и на что реагирует народ.
- Может ли эфемерная культура фантазий поднимать реальные проблемы современности?
Ольга: - Думаю, да. Художники ведь живут в реальной жизни, реагируют на происходящее. И через фантастические и сюрреалистические символы можно посылать свои мысли зрителю даже более утонченно и точечно.
Жанна: - Конечно, но в моих работах это не является каким-то громким социальным высказыванием. То, что беспокоит меня в обществе, так или иначе отображается в моем творчестве. Я стараюсь это делать, используя стилизованные образы и символы. В целом, хочу, чтобы мои картины несли надежду, свободу, веру в лучшее и настраивали людей на позитивное мышление и поиск истины.
- Какая твоя картина тебе самой наиболее близка?
Ольга: - Моя любимая - «Хризантемы». Там маленький человечек тянет на веревке огромную лодку с гигантскими цветущими хризантемами. Не могу сказать, что это продуманная от начала до конца композиция. Скорее, это спонтанное соединение разных, возникающих один за другим образов, в целую картину-мысль.
Хотелось отразить состояние, когда можно испытать чувство легкости и невесомости во время решения тяжеловесных проблем. Фигура маленького японца - это некий оммаж в сторону японских поэтов и художников, которые рождали свои произведения с кажущейся простотой, но наполняли их глубочайшим смыслом бытия и одновременно волшебством творчества.
На самом деле, здесь простая мысль: как бы ни была тяжела ноша художника, вдохновение и озарение превращает ее в невесомость. И наоборот, то, что кажется легким и изящным, как букет хризантем, рождается подчас изнурительно и мучительно. Эта работа - любимая, потому что в ней то, что для меня есть процесс и смысл создания любого произведения.
Жанна: - На картине «Другими глазами» - женская фигура, сидящая в закрытой позе, с двумя головами. Одно лицо застегнуто на замок-молнию, на другом - глаза закрыты круглыми очками. Чтобы разглядеть внутренний мир человека, достаточно посмотреть ему в глаза. Но на картине - глаза закрыты. Также и внутренний мир каждого человека сокрыт от чужих глаз.
Знаю, это звучит противоречиво! Но ведь даже сам человек зачастую не может осознать, каков его внутренний мир, сотканный из предрассудков, накопленного опыта, комплексов, страхов и сегодняшних проблем. Каждая личность - хрупкий мир, неуловимый, непонятный, загадочный и странный. Но нам нужна внутренняя свобода, чтобы увидеть себя и своего ближнего другими глазами.
Куратор выставки Эдуард Зеньчик отметил: «Зрители погружаются в мир символизма и тонкости женского взгляда на окружающую действительность. Ольга Тюрина, королева графики, восхитила своей пластической игрой линий и фигур, создавая атмосферу загадочности и неопределенности. Жанна Голубцова, используя символические образы в необычных композициях, подталкивает зрителя к размышлениям».
Выставка «Она и Она» открыта до 30 августа.