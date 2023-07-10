ВЫСТАВКА ⟩ «Она и она»: две нарвские художницы предлагают тонкий женский взгляд на окружающий мир

- Может ли эфемерная культура фантазий поднимать реальные проблемы современности?

Ольга: - Думаю, да. Художники ведь живут в реальной жизни, реагируют на происходящее. И через фантастические и сюрреалистические символы можно посылать свои мысли зрителю даже более утонченно и точечно.

Жанна: - Конечно, но в моих работах это не является каким-то громким социальным высказыванием. То, что беспокоит меня в обществе, так или иначе отображается в моем творчестве. Я стараюсь это делать, используя стилизованные образы и символы. В целом, хочу, чтобы мои картины несли надежду, свободу, веру в лучшее и настраивали людей на позитивное мышление и поиск истины.

- Какая твоя картина тебе самой наиболее близка?

Ольга: - Моя любимая - «Хризантемы». Там маленький человечек тянет на веревке огромную лодку с гигантскими цветущими хризантемами. Не могу сказать, что это продуманная от начала до конца композиция. Скорее, это спонтанное соединение разных, возникающих один за другим образов, в целую картину-мысль.

Хотелось отразить состояние, когда можно испытать чувство легкости и невесомости во время решения тяжеловесных проблем. Фигура маленького японца - это некий оммаж в сторону японских поэтов и художников, которые рождали свои произведения с кажущейся простотой, но наполняли их глубочайшим смыслом бытия и одновременно волшебством творчества.

Экспонаты выставки «Она и она». Фото: Елена Ховарт