ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Украинские беженцы преуспели на рынке труда Эстонии

Инфопункт для украинских беженцев в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

Опрос военных беженцев, проведенный летом 2022 года, показал, что, кроме украинского языка, большинство беженцев знает русский. Знание английского языка было значительно ниже: только 6% беженцев говорили по-английски на очень хорошем уровне. Эстонским языком беженцы не владели, однако интерес военных беженцев к его изучению довольно высок: 58% беженцев изучали эстонский язык самостоятельно или на языковых курсах, а 32% планировали начать изучение.

Наибольшая доля (26%) прибывших в Эстонию военных беженцев работала на должностях, не требующих специальных навыков (например, неквалифицированные рабочие на заводах, уборщики и т. д.). Иными словами, это рабочие места, не требующие профессиональной подготовки и подтверждения квалификации, а также знания языка.

CentAR, Эстонский центр прикладных исследований, отметил в своем анализе, что украинские военные беженцы чаще работали в обрабатывающей промышленности, которая на самом деле является одним из крупнейших секторов деятельности в Эстонии. Они также чаще работали в крупных компаниях, и если работодатель ранее уже имел опыт с украинскими гражданами в своем предприятии, то это положительно влияло на трудоустройство получателей временной защиты.

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