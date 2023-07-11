ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Украинские беженцы преуспели на рынке труда Эстонии

Российская агрессия против Украины повлекла за собой появление в странах Европы огромного количества украинских беженцев. Не стала исключением и Эстония, давшая приют десяткам тысяч людей, вынужденных покинуть охваченную войной родную страну. Кадри Леэс из Центра прикладных социальных исследований Тартуского университета пишет о том, что, несмотря на все сложности, связанные с адаптацией в совершенно новой для себя стране, большинство украинских беженцев не теряется на эстонском рынке труда и благополучно находит себе работу.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
С марта 2022 года в Эстонию прибыло значительное количество украинских военных беженцев. Очень многие уже уехали в другие страны, однако, по данным Министерства социальных дел, по состоянию на март 2023 года в Эстонии находилось около 36 000 украинских получателей временной защиты. После первоначальной адаптации многим из них было очень важно найти работу: это позволяет им зарабатывать на жизнь, заботиться о своих семьях, а также помогает им адаптироваться к эстонскому обществу.
Положение военных беженцев отличается от ситуации других мигрантов, поскольку их отъезд из родной страны был не добровольным, а вынужденным решением, которое часто приходилось принимать очень быстро. Следовательно, у них не было ни времени, ни возможности ознакомиться с рынком труда в новой стране, привести в порядок свои документы об образовании и квалификации, выучить язык, наладить контакты и т. д.; вдобавок к минимальной подготовке, их ситуацию на рынке труда осложняет еще и неопределенность: никто не знает, надолго ли придется оставаться в Эстонии и смогут ли они вообще вернуться домой.
Однако, несмотря на неуверенность в будущем, украинские беженцы в Эстонии и других странах активно вышли на рынок труда. По сравнению с другими беженцами, прибывшими не из Украины, украинским военным беженцам несколько легче интегрироваться в рынок труда, но и они сталкиваются с определенными препятствиями.
На пользу беженцам пошло наличие в Эстонии крупной украинской общины
Украинские военные беженцы, как правило, более образованы, чем беженцы, переехавшие в ЕС во время предыдущего миграционного кризиса (2014–2017). Половина (51%) взрослых украинских беженцев, прибывших в Эстонию, имеет высшее образование, а треть (35%) - профессионально-техническое. Хотя найти работу, соответствующую их квалификации, может быть непросто, есть свидетельства того, что хорошее образование может и беженцам помочь найти работу.
Кроме того, в ряде стран (включая Эстонию) существует довольно большая община украинцев, которая может предоставить совет и поддержку. С другой стороны, среди беженцев довольно много женщин с несовершеннолетними детьми, и поэтому проблемы, связанные с уходом за детьми, ограничивают доступ к рынку труда.
По данным Министерства социальных дел и Департамента статистики Эстонии, в конце апреля 44% получателей временной защиты в возрасте 20–64 лет работали, при этом доля работающих беженцев увеличилась. В то же время доля безработных уменьшилась. Доля неактивных (например, учащихся, пенсионеров и др.) составляет около одной трети. Самыми важными факторами в поиске работы украинские беженцы назвали сеть контактов и инициативность ищущего работу, т. е. нужно самостоятельно подавать заявление на работу, прямо обращаться к работодателю или воспользоваться помощью знакомых.
Английский знает совсем небольшая часть беженцев
В Украине беженцы чаще всего работали на должностях, которые требовали квалификации специалиста высшего или среднего уровня. В Эстонии, однако, такую же должность они занимают редко, и можно предположить, что языковой барьер и незнание эстонских условий, включая законодательство, являются основными препятствиями для поиска работы, соответствующей их квалификации.
Опрос военных беженцев, проведенный летом 2022 года, показал, что, кроме украинского языка, большинство беженцев знает русский. Знание английского языка было значительно ниже: только 6% беженцев говорили по-английски на очень хорошем уровне. Эстонским языком беженцы не владели, однако интерес военных беженцев к его изучению довольно высок: 58% беженцев изучали эстонский язык самостоятельно или на языковых курсах, а 32% планировали начать изучение.
Наибольшая доля (26%) прибывших в Эстонию военных беженцев работала на должностях, не требующих специальных навыков (например, неквалифицированные рабочие на заводах, уборщики и т. д.). Иными словами, это рабочие места, не требующие профессиональной подготовки и подтверждения квалификации, а также знания языка.
CentAR, Эстонский центр прикладных исследований, отметил в своем анализе, что украинские военные беженцы чаще работали в обрабатывающей промышленности, которая на самом деле является одним из крупнейших секторов деятельности в Эстонии. Они также чаще работали в крупных компаниях, и если работодатель ранее уже имел опыт с украинскими гражданами в своем предприятии, то это положительно влияло на трудоустройство получателей временной защиты.
Украинцы охотно берутся за не требующую квалификации работу
Поскольку в Украине большинство беженцев занимало должности с высокой квалификацией, а в Эстонии они очень часто получают рабочие места, не требующие квалификации, то неудивительно, что 62% респондентов заявили, что их нынешняя работа не соответствует их уровню образования и скорее требовала бы более низкого уровня образования. В то же время, однако, они чаще всего не искали новую работу, так как можно предположить, что для них важнее всего работать и получать доход. Работа очень важна для улучшения условий жизни беженцев - домохозяйства с работающими членами гораздо лучше справляются с экономической ситуацией и имеют более высокий общий доход, чем домохозяйства без работающих членов.
Те беженцы, которые в настоящее время являются безработными, используют широкий спектр возможностей для поиска работы. В то время как в других странах государственные службы занятости не были основным вариантом поиска работы, в Эстонии очень большая часть безработных, до 85%, использовали для поиска работы помощь Кассы по безработице. Число безработных лиц, которые не обращались в Кассу по безработице, было довольно низким.
Основная причина этого заключается в том, что людям рекомендовали обращаться в Кассу по безработице уже по прибытии, а также их направляли на регистрацию в качестве безработных, например, социальные работники местных самоуправлений. О важности иметь работу говорит и тот факт, что 85% безработных также были готовы устроиться на работу, требующую более низкого уровня образования, чем имеется у них.
В то же время было установлено, что люди с более высоким уровнем образования несколько чаще искали работу, соответствующую их квалификации, но незнание эстонского языка и недостаточный уровень английского не позволили им найти такую вакансию. Помимо языковых навыков, существует также необходимость подтвердить свою квалификацию или довести навыки до уровня, требуемого в Эстонии. В качестве примера можно привести медицинских сестер, которым была предоставлена возможность пройти обучение в Таллиннской высшей школе здравоохранения, чтобы получить право работать в Эстонии по своей специальности.
Четверть беженцев видит свое будущее в Эстонии
Война в Украине продолжается уже больше года, и неизвестно, когда она закончится и будет ли у беженцев дом, куда они смогут вернуться. Это добавляет неопределенности в планы на будущее. Большая часть украинских беженцев (77%) заявили, что надеются вернуться в Украину в какой-то момент в будущем, однако следует отметить, что они не уточнили, когда именно они надеются это сделать. Две трети респондентов видят себя снова в Украине через три года, и около четверти респондентов видят себя через три года живущими в Эстонии.
На планы жить в Эстонии больше всего влияют ситуация в Украине, получение вида на жительство в Эстонии и место проживания семьи и родственников. Кроме того, 36% украинских беженцев говорят, что на их планы остаться в Эстонии очень сильно влияет то, удастся ли им найти хорошую работу. Однако несомненно то, что продолжительность проживания в Эстонии в настоящее время неясна, а учитывая, что занятость имеет решающее значение для обеспечения экономического благополучия семей, внимание к тем, кто находится на рынке труда и покидает его, крайне важно. Хотя украинские беженцы уже вышли на рынок труда, в действительности важно содействовать их интеграции на этом рынке и найти способы помочь более высококвалифицированным работникам найти работу, соответствующую их уровню образования, опыту и навыкам.
Данные в статье взяты из проекта RITA1 «Оценка эффективности политических мер смягчения по отношению последствий влияния COVID-19 на экономику». Продление проекта: «Изучение вопросов, связанных с кризисом в Украине».