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ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Украинские беженцы преуспели на рынке труда Эстонии

, Центр прикладных социальных исследований Тартуского университета
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Группа украинских беженцев после окончания курсов эстонского языка в Вильянди.
Группа украинских беженцев после окончания курсов эстонского языка в Вильянди. Фото: Kristjan Kivistik

Российская агрессия против Украины повлекла за собой появление в странах Европы огромного количества украинских беженцев. Не стала исключением и Эстония, давшая приют десяткам тысяч людей, вынужденных покинуть охваченную войной родную страну. Кадри Леэс из Центра прикладных социальных исследований Тартуского университета пишет о том, что, несмотря на все сложности, связанные с адаптацией в совершенно новой для себя стране, большинство украинских беженцев не теряется на эстонском рынке труда и благополучно находит себе работу.

Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.

С марта 2022 года в Эстонию прибыло значительное количество украинских военных беженцев. Очень многие уже уехали в другие страны, однако, по данным Министерства социальных дел, по состоянию на март 2023 года в Эстонии находилось около 36 000 украинских получателей временной защиты. После первоначальной адаптации многим из них было очень важно найти работу: это позволяет им зарабатывать на жизнь, заботиться о своих семьях, а также помогает им адаптироваться к эстонскому обществу.

Положение военных беженцев отличается от ситуации других мигрантов, поскольку их отъезд из родной страны был не добровольным, а вынужденным решением, которое часто приходилось принимать очень быстро. Следовательно, у них не было ни времени, ни возможности ознакомиться с рынком труда в новой стране, привести в порядок свои документы об образовании и квалификации, выучить язык, наладить контакты и т. д.; вдобавок к минимальной подготовке, их ситуацию на рынке труда осложняет еще и неопределенность: никто не знает, надолго ли придется оставаться в Эстонии и смогут ли они вообще вернуться домой.

Однако, несмотря на неуверенность в будущем, украинские беженцы в Эстонии и других странах активно вышли на рынок труда. По сравнению с другими беженцами, прибывшими не из Украины, украинским военным беженцам несколько легче интегрироваться в рынок труда, но и они сталкиваются с определенными препятствиями.

На пользу беженцам пошло наличие в Эстонии крупной украинской общины

Украинские военные беженцы, как правило, более образованы, чем беженцы, переехавшие в ЕС во время предыдущего миграционного кризиса (2014–2017). Половина (51%) взрослых украинских беженцев, прибывших в Эстонию, имеет высшее образование, а треть (35%) - профессионально-техническое. Хотя найти работу, соответствующую их квалификации, может быть непросто, есть свидетельства того, что хорошее образование может и беженцам помочь найти работу.

Кроме того, в ряде стран (включая Эстонию) существует довольно большая община украинцев, которая может предоставить совет и поддержку. С другой стороны, среди беженцев довольно много женщин с несовершеннолетними детьми, и поэтому проблемы, связанные с уходом за детьми, ограничивают доступ к рынку труда.

По данным Министерства социальных дел и Департамента статистики Эстонии, в конце апреля 44% получателей временной защиты в возрасте 20–64 лет работали, при этом доля работающих беженцев увеличилась. В то же время доля безработных уменьшилась. Доля неактивных (например, учащихся, пенсионеров и др.) составляет около одной трети. Самыми важными факторами в поиске работы украинские беженцы назвали сеть контактов и инициативность ищущего работу, т. е. нужно самостоятельно подавать заявление на работу, прямо обращаться к работодателю или воспользоваться помощью знакомых.

Английский знает совсем небольшая часть беженцев

В Украине беженцы чаще всего работали на должностях, которые требовали квалификации специалиста высшего или среднего уровня. В Эстонии, однако, такую же должность они занимают редко, и можно предположить, что языковой барьер и незнание эстонских условий, включая законодательство, являются основными препятствиями для поиска работы, соответствующей их квалификации.

Инфопункт для украинских беженцев в Нарве.
Инфопункт для украинских беженцев в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

Опрос военных беженцев, проведенный летом 2022 года, показал, что, кроме украинского языка, большинство беженцев знает русский. Знание английского языка было значительно ниже: только 6% беженцев говорили по-английски на очень хорошем уровне. Эстонским языком беженцы не владели, однако интерес военных беженцев к его изучению довольно высок: 58% беженцев изучали эстонский язык самостоятельно или на языковых курсах, а 32% планировали начать изучение.

Наибольшая доля (26%) прибывших в Эстонию военных беженцев работала на должностях, не требующих специальных навыков (например, неквалифицированные рабочие на заводах, уборщики и т. д.). Иными словами, это рабочие места, не требующие профессиональной подготовки и подтверждения квалификации, а также знания языка.

CentAR, Эстонский центр прикладных исследований, отметил в своем анализе, что украинские военные беженцы чаще работали в обрабатывающей промышленности, которая на самом деле является одним из крупнейших секторов деятельности в Эстонии. Они также чаще работали в крупных компаниях, и если работодатель ранее уже имел опыт с украинскими гражданами в своем предприятии, то это положительно влияло на трудоустройство получателей временной защиты.

Украинцы охотно берутся за не требующую квалификации работу

Поскольку в Украине большинство беженцев занимало должности с высокой квалификацией, а в Эстонии они очень часто получают рабочие места, не требующие квалификации, то неудивительно, что 62% респондентов заявили, что их нынешняя работа не соответствует их уровню образования и скорее требовала бы более низкого уровня образования. В то же время, однако, они чаще всего не искали новую работу, так как можно предположить, что для них важнее всего работать и получать доход. Работа очень важна для улучшения условий жизни беженцев - домохозяйства с работающими членами гораздо лучше справляются с экономической ситуацией и имеют более высокий общий доход, чем домохозяйства без работающих членов.

Те беженцы, которые в настоящее время являются безработными, используют широкий спектр возможностей для поиска работы. В то время как в других странах государственные службы занятости не были основным вариантом поиска работы, в Эстонии очень большая часть безработных, до 85%, использовали для поиска работы помощь Кассы по безработице. Число безработных лиц, которые не обращались в Кассу по безработице, было довольно низким.

Основная причина этого заключается в том, что людям рекомендовали обращаться в Кассу по безработице уже по прибытии, а также их направляли на регистрацию в качестве безработных, например, социальные работники местных самоуправлений. О важности иметь работу говорит и тот факт, что 85% безработных также были готовы устроиться на работу, требующую более низкого уровня образования, чем имеется у них.

В то же время было установлено, что люди с более высоким уровнем образования несколько чаще искали работу, соответствующую их квалификации, но незнание эстонского языка и недостаточный уровень английского не позволили им найти такую вакансию. Помимо языковых навыков, существует также необходимость подтвердить свою квалификацию или довести навыки до уровня, требуемого в Эстонии. В качестве примера можно привести медицинских сестер, которым была предоставлена возможность пройти обучение в Таллиннской высшей школе здравоохранения, чтобы получить право работать в Эстонии по своей специальности.

Четверть беженцев видит свое будущее в Эстонии

Война в Украине продолжается уже больше года, и неизвестно, когда она закончится и будет ли у беженцев дом, куда они смогут вернуться. Это добавляет неопределенности в планы на будущее. Большая часть украинских беженцев (77%) заявили, что надеются вернуться в Украину в какой-то момент в будущем, однако следует отметить, что они не уточнили, когда именно они надеются это сделать. Две трети респондентов видят себя снова в Украине через три года, и около четверти респондентов видят себя через три года живущими в Эстонии.

На планы жить в Эстонии больше всего влияют ситуация в Украине, получение вида на жительство в Эстонии и место проживания семьи и родственников. Кроме того, 36% украинских беженцев говорят, что на их планы остаться в Эстонии очень сильно влияет то, удастся ли им найти хорошую работу. Однако несомненно то, что продолжительность проживания в Эстонии в настоящее время неясна, а учитывая, что занятость имеет решающее значение для обеспечения экономического благополучия семей, внимание к тем, кто находится на рынке труда и покидает его, крайне важно. Хотя украинские беженцы уже вышли на рынок труда, в действительности важно содействовать их интеграции на этом рынке и найти способы помочь более высококвалифицированным работникам найти работу, соответствующую их уровню образования, опыту и навыкам.

Данные в статье взяты из проекта RITA1 «Оценка эффективности политических мер смягчения по отношению последствий влияния COVID-19 на экономику». Продление проекта: «Изучение вопросов, связанных с кризисом в Украине».

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