На обочине дороги найден человек: рассказ пострадавшего вызвал вопросы у полиции

Пресс-секретарь полиции Ану Вильманн уточнила, что в полицию поступил вызов из Мюйслери, где прохожий заметил лежащего на обочине мужчину. По словам лежавшего, его сбила машина.

Однако прибывший на место дежурный руководитель патрульной службы сообщил, что у мужчины нет телесных повреждений, указывающих на возможный наезд, и что человек находится в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, что, вероятно, и является причиной того, что он лежит на обочине.