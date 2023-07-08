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На обочине дороги найден человек: рассказ пострадавшего вызвал вопросы у полиции

rus.postimees.ee
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Автомобиль. Фото иллюстративное.
Автомобиль. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

В пятницу, 7 июля, в 13.46 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Мюйслери мужчина упал при невыясненных обстоятельствах и получил травмы. Скорая помощь увезла мужчину в больницу.

Пресс-секретарь полиции Ану Вильманн уточнила, что в полицию поступил вызов из Мюйслери, где прохожий заметил лежащего на обочине мужчину. По словам лежавшего, его сбила машина.

Однако прибывший на место дежурный руководитель патрульной службы сообщил, что у мужчины нет телесных повреждений, указывающих на возможный наезд, и что человек находится в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, что, вероятно, и является причиной того, что он лежит на обочине.

«Поэтому ДТП не было», - отметила пресс-секретарь полиции. Она также добавила, что, по одной из версий, проезжающий мимо автомобиль мог создать сильный воздушный поток, который мог повалить нетрезвого человека на землю.

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