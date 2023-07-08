Что известно о потерях России в ходе контрнаступления Украины

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.

Би-би-си, 'Медиазона' (признано в России 'иноагентом') и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину

Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.

В основном подсчете не учитываем потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих республик, мы его учитываем.

Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.