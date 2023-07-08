Только взгляните! ⟩ В сорока километрах от Таллинна вырос новый жилой район

В торжественном открытии жилого комплекса Pärituule, названного в честь попутного ветра, приняли участие новые жители, гости, жители рыбацкой деревни Неэме и представители самоуправления, застройщики и строители. Благодаря новым жителям деревня Неэме стала самой молодой в Йыэляхтме. В знак уважения к традициям региона впервые в Эстонии каждый покупатель нового жилья в рыбацкой деревне автоматически стал (со)владельцем лодки.

По словам Стена Тикка, застройщика района и члена правления Pärituule Residents, построенные дома адаптированы специально для молодой семьи, работающей удаленно или гибридно. На сегодняшний день 28 из 40 домов проданы или забронированы.

«Целевой группой проекта Pärituule было самое молодое и современное поколение покупателей жилья, чей образ жизни и работы отличается гибкостью. Они предпочитают жить на природе, но не слишком далеко от Таллинна и при этом достаточно ограничены в тратах», - сказал Тикк. По его мнению, рядные боксы размером с четырехкомнатную квартиру, стоящие в сосновом лесу на берегу моря в получасе езды от Таллинна, соответствуют тренду, который становится все популярнее на мировых ярмарках недвижимости.

«В каждом доме площадью 73 м2 есть сауна, терраса и подсобное помещение, а солнечные батареи заботятся о природе, бюджете и климате в помещении», - подчеркнул член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. Чтобы цены жилья оставались доступными, их изготовили «руками» роботов на домостроительном заводе фабрике Kodea.

Автоматизированное производство обеспечило не только первоклассное качество, но и своевременное изготовление. К каждому боксу рядного дома прилагается кладовая и парковочное место, кроме того, в каждом доме есть зарядное устройство для электромобиля и дополнительное парковочное место на земле самоуправления.