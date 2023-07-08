Последний писк моды ⟩ Скандинавскому стилю пришел конец: да здравствует изобилие красок и материалов!

Если в двух словах описать сегодняшнее настроение в дизайне интерьера, то оно будет волнующим, радостным и располагающим к общению.

Новейшие тенденции мебельного дизайна показывают, что интерьеры постепенно отходят в сторону от минимализма, уступая место максимализму. Кроме бежевых и серых тонов мы можем увидеть больше оттенков из яркой палитры, среди материалов – букле, кожу, камень и стекло всех цветов и форм. Дизайнер интерьера IKEA делится новейшими трендами и практическими примерами того, как легко и по доступной цене внедрить их в ваших домах.

Педро Кастро. Фото: Ikea

«В интерьерах все большую популярность завоевывают настроения 70-х, и стиль mid-century вместе со стилем japandi не оставляют пространства для других. Также в дизайне интерьера подчеркивается экологичность.

В производстве мебели широко применяются материалы вторичного использования и такие, как переработанный пластик и стекло, бамбук и переработанная древесина, которые также имеют упрощенные формы, чтобы минимизировать отходы производства», – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA EESTI Педро Кастро.

Круглые и мягкие формы

В этом году в дизайне мебели преобладают закругленные формы: обтекаемыми стали и диваны, и столики, и комоды. Ковры тоже с закругленными краями, но чаще это асимметричная форма. Диваны с низкими спинками визуально напоминают форму боба. Тонкие ножки мягкой мебели, которые в прошлом году были в моде, уже забыты. В этому году на рынке появились модели, где ножек не видно вовсе.

Обтекаемые формы в тренде. Фото: Ikea

Даже предметы декора приобрели закругленные формы. Фото: Ikea

Формы и расцветки