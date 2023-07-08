Сб, 8.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Последний писк моды ⟩ Скандинавскому стилю пришел конец: да здравствует изобилие красок и материалов!
Снимок иллюстративный. Фото: Ikea
rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments

Если в двух словах описать сегодняшнее настроение в дизайне интерьера, то оно будет волнующим, радостным и располагающим к общению.

Новейшие тенденции мебельного дизайна показывают, что интерьеры постепенно отходят в сторону от минимализма, уступая место максимализму. Кроме бежевых и серых тонов мы можем увидеть больше оттенков из яркой палитры, среди материалов – букле, кожу, камень и стекло всех цветов и форм. Дизайнер интерьера IKEA делится новейшими трендами и практическими примерами того, как легко и по доступной цене внедрить их в ваших домах.

Педро Кастро.
Педро Кастро. Фото: Ikea

«В интерьерах все большую популярность завоевывают настроения 70-х, и стиль mid-century вместе со стилем japandi не оставляют пространства для других. Также в дизайне интерьера подчеркивается экологичность.

В производстве мебели широко применяются материалы вторичного использования и такие, как переработанный пластик и стекло, бамбук и переработанная древесина, которые также имеют упрощенные формы, чтобы минимизировать отходы производства», – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA EESTI Педро Кастро.

Круглые и мягкие формы

В этом году в дизайне мебели преобладают закругленные формы: обтекаемыми стали и диваны, и столики, и комоды. Ковры тоже с закругленными краями, но чаще это асимметричная форма. Диваны с низкими спинками визуально напоминают форму боба. Тонкие ножки мягкой мебели, которые в прошлом году были в моде, уже забыты. В этому году на рынке появились модели, где ножек не видно вовсе.

Обтекаемые формы в тренде.
Обтекаемые формы в тренде. Фото: Ikea
Даже предметы декора приобрели закругленные формы.
Даже предметы декора приобрели закругленные формы. Фото: Ikea

Формы и расцветки

«Такая ткань как букле стала популярной еще в прошлом году, сейчас ее популярность продолжает расти. Букле абсолютно доминирует в мягкой мебели: диванах, изголовьях кроватей, сиденьях кресел. Несмотря на то, что разнообразие цветов и фактур этой ткани велико, чаще всего она бывает кремово-белого цвета, с мелкой плотной структурой. Кроме того, в мебельные решения снова возвращается кожа, в то время как вельвета и замши все меньше и меньше», - говорит Кастро.

В моде приятное мягкое букле.
В моде приятное мягкое букле. Фото: Ikea

Из твердых материалов представлены ротанг, темное дерево, камень - мрамор и известняк. Дизайнеры начали их использовать еще в прошлом году. Сейчас в лидеры выходит стекло. Стекло всех цветов будет использоваться как в мебели, такой как журнальные столики, шкафы и перегородки для разделения пространств, так и в аксессуарах.

«Все эти материалы начинают играть, когда их смешивают и соединяют для создания контрастов: два журнальных столика сочетаются друг с другом, когда один из камня, а другой из стекла, а пышные кресла стоят рядом с гладким диваном и так далее», - говорит Кастро.

Стекло выходит на передний план.
Стекло выходит на передний план. Фото: Ikea
Мебель и стекло - одно целое.
Мебель и стекло - одно целое. Фото: Ikea

Терракотовый и оливково-зеленый – самые популярные цвета

Помимо бежевых тонов и кремово-белого, которые по-прежнему являются основой многих интерьеров и особенно преобладают в мягкой мебели, двумя наиболее часто встречающимися акцентными цветами будут терракотовый и оливково-зеленый. Они используются в мебели, краске для стен, аксессуарах. Даже в мраморе можно увидеть эти цветовые акценты.

«Несмотря на то, что желтый и красный не покинули наши интерьеры, цвета в целом становятся более приглушенными и утонченными, более глубокими. Выразительность достигается за счет игры на их контрастах, например, если диван бежевого тона, то кресло может быть ярким», - предлагает Кастро.

Оливково-зеленый приближает нас к природе.
Оливково-зеленый приближает нас к природе. Фото: Ikea
Этот же эффект имеют терракотовые оттенки.
Этот же эффект имеют терракотовые оттенки. Фото: Ikea

Аксессуары ручной работы

В качестве украшений мы увидим ещё больше панелей, круглых зеркал на стенах, ковриков округлой формы, цветного стекла и сочетаний классических и современных предметов декора.

«Что касается текстиля и аксессуаров, то они в основном нестандартных форм и своим внешним видом напоминают изделия ручной работы. Все меньше и меньше можно увидеть однотонных ковровых покрытий, зато больше разноцветных, с геометрическими формами или даже с разной фактурой и плетением», – рассказывает Кастро.

Он добавляет, что в качестве акцента в интерьере все чаще используются подушки. Преимущественно они однотонные, ярких оттенков терракотового, красного, желтого, зеленого цветов.

«В освещении в основном заметны два новейших тренда: несколько плафонов на одном тонком основании или линейное светодиодное освещение как элемент декора. Часто в интерьере будут использоваться настольные лампы, форма которых напоминает гриб», – говорит дизайнер интерьера IKEA.

Самый модный тип светильника: настольная лампа в форме гриба.
Самый модный тип светильника: настольная лампа в форме гриба. Фото: Ikea
Еще один тип модного светильника!
Еще один тип модного светильника! Фото: Ikea

Открытые пространства

Грань между уличной и домашней мебелью становится все тоньше. Открытые пространства выглядят почти так же, как жилые помещения.

«Вы можете увидеть выраженное стремление к расслабленному и социализированному образу жизни и плавному переходу из гостиной на террасу с акцентом на низкопрофильную мебель, которая используется для создания уютной и спокойной атмосферы. Много светлого, кремово-белого текстиля, такого же, как и на диванах. Также интенсивно используются натуральные материалы и живые растения, что помогает создать дома природный оазис. В меблировке очень популярны бамбук и акация, а также сочетание металлического каркаса и плетеной мебели», – говорит Кастро.

Мебель, которую мы ставим на балкон, уместна и в квартире.
Мебель, которую мы ставим на балкон, уместна и в квартире. Фото: Ikea
Граница между внешним и внутренними пространствами размыта.
Граница между внешним и внутренними пространствами размыта. Фото: Ikea

Привнесите нотки новейших трендов в свой дом

  • Пришло время расширить домашнее пространство за счет балкона или террасы. Если это немного запущенное место – очистите балкон или террасу и заполните их садовой мебелью, подушками, ковриком, аксессуарами.
  • Привнесите терракотовые и зеленые цвета в квартиры и на балконы с помощью простых растений, горшков из красной глины и текстиля: подушек, штор, чехлов для диванов.
  • Если пришло время обновить ковер – попробуйте присмотреться к округлым формам или к коврам с другим плетением и из других материалов.
  • Ищите аксессуары, которые не только украшают вашу комнату, но могут сыграть роль модного акцента.  Это цветные стеклянные или массивные вазы, керамические или плетеные аксессуары, которые выглядят, как сделанные вручную.
  • Добавьте дополнительные световые решения: торшеры, которые не только создают уют, но и смотрятся как украшения и дополняют интерьер. Для экологичности и эффективности используйте светодиодное освещение.
  • Замените имеющиеся дверные ручки или поставьте новые ручки, что прибавит желания возвращаться домой.
Вам не нужно идти в ногу со всеми трендами сразу, но небольшое обновление всегда приветствуется.
Вам не нужно идти в ногу со всеми трендами сразу, но небольшое обновление всегда приветствуется. Фото: Ikea
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх