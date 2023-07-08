Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшего 45-летнего мужчину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 45-летнего Рауля.
Рауль покинул свой дом в поселке Вяйке-Маарья в волости Вяйке-Маарья сегодня ночью и до сих пор не вернулся. Его жизнь может быть в опасности.
Рост Рауля 182 см, он лысый, у него нормальное телосложение и он хромает. На нем была серая спортивная куртка с капюшоном, светлые спортивные брюки и черные тенниски. Он уехал из дома на белом автомобиле Nissan Almera с номерным знаком 269 AUP.
Полиция проверила районы Вяйке-Маарья, Вао и Поркуни, но, к сожалению, ни Рауля, ни машину найти пока не удалось.
Полиция просит всех, кто видел пропавшего или его автомобиль, сообщить об этом по номеру 112.