Его жизнь может быть в опасности: полиция ищет пропавшего 45-летнего мужчину

Рауль покинул свой дом в поселке Вяйке-Маарья в волости Вяйке-Маарья сегодня ночью и до сих пор не вернулся. Его жизнь может быть в опасности.

Рост Рауля 182 см, он лысый, у него нормальное телосложение и он хромает. На нем была серая спортивная куртка с капюшоном, светлые спортивные брюки и черные тенниски. Он уехал из дома на белом автомобиле Nissan Almera с номерным знаком 269 AUP.

Полиция проверила районы Вяйке-Маарья, Вао и Поркуни, но, к сожалению, ни Рауля, ни машину найти пока не удалось.