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Фото ⟩ Поставили на уши весь город: молодая пара приехала в ЗАГС на тракторе

Тайри Аланурме
, летний репортер
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Хейди Клаукс-Пооль и Райнер Пооль зарегистрировали свой брак в магическую дату.
Хейди Клаукс-Пооль и Райнер Пооль зарегистрировали свой брак в магическую дату. Фото: Tairi Alanurme

Волшебная дата 07.07.2023 была выбрана для регистрации брака большим количеством пар, чем обычно. Райнер Пооль и Хейди Клаукс-Пооль были одними из них.

Уроженец Мульгимаа Райнер и Хайди из Ида-Вирумаа зарегистрировали свой брак в Раквереской горуправе вчера около четырех часов дня. Однако их прибытие на церемонию взбудоражило весь город.

С трех часов дня перед горуправой стали постепенно собираться люди - все роскошно одетые и с букетами цветов в руках. Внезапно на улице Лайя появился трактор John Deere, украшенный цветочным венком. На тракторе ехали Райнер и Хейди. Пара была в традиционных костюмах, на невесте был венок из полевых цветов, а на женихе - шикарная шляпа. Жених и невеста в важный для них день были окружены близкими, но среди поздравляющих также были, например, находящиеся в Раквере туристы и владелец заведения Berliini Trahter Роман Кусма.

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