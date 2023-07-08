Фото ⟩ Поставили на уши весь город: молодая пара приехала в ЗАГС на тракторе

С трех часов дня перед горуправой стали постепенно собираться люди - все роскошно одетые и с букетами цветов в руках. Внезапно на улице Лайя появился трактор John Deere, украшенный цветочным венком. На тракторе ехали Райнер и Хейди. Пара была в традиционных костюмах, на невесте был венок из полевых цветов, а на женихе - шикарная шляпа. Жених и невеста в важный для них день были окружены близкими, но среди поздравляющих также были, например, находящиеся в Раквере туристы и владелец заведения Berliini Trahter Роман Кусма.