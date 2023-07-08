Цены не падают: самое дорогое топливо продают в Таллинне

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, затем в Риге, самый дешевый в Вильнюсе. Также самая высокая цена на дизтопливо была в Таллинне, в Риге немного ниже, а самая низкая цена была в Вильнюсе.

В Таллинне эта неделя прошла без изменений. На заправках Circle K бензин 95-й марки и дизель стоили 1,699 евро и 1,499 евро за литр соответственно.

В Риге на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки в пятницу составляла 1,614 евро за литр - столько же, сколько и неделю назад. С другой стороны, цена дизельного топлива за неделю выросла на 1,4% до 1,494 евро за литр.

В Вильнюсе цены на топливо не изменились, и, как и в прошлую пятницу, на АЗС Circle K бензин 95-й марки стоил 1,504 евро за литр, а дизель - 1,364 евро за литр.