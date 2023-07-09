И никого не стало: театр ужасов поставил самую леденящую историю Агаты Кристи и увез ее за город

Напомню сюжет. На крохотном острове оказывается десять человек. Они никогда раньше не видели друг друга, но каждый получил соблазнительно предложение приятно провести время в гостях у неких загадочных хозяев. Съехавшись, они одновременно узнают, что каждый из них обвиняется в преступлении, которое карается смертной казнью, и никому не удастся избежать наказания.

Это о нас сегодняшних

Поразительна дальновидность Агаты Кристи, прожившей вполне размеренную, буржуазно-благополучную жизнь. Все преступления, описанные ею, могли бы произойти и в наши дни. Например, какой-нибудь пьяный доктор мог бы взяться за операцию и угробить пациента. И я допускаю, что корпоративная этика побудила бы коллег вступиться за него и доказать, что больной умер, несмотря на все героические усилия хирурга. А у нас, в Эстонии, где только редкие счастливцы своевременно попадают к нужным специалистам, даже встреча с нетрезвым врачом может показаться удачей. Ведь медикам выгоднее работать в Финляндии, а местных пациентов поручить медсестрам.

Сцена из спектакля. Фото: Heikki Leis

Мало ли сейчас случаев, когда няня, взявшаяся опекать ребенка, легкомысленно относится к своим обязанностям и фактически оказывается виновной в трагедии, уносящей жизнь ее подопечного. Конечно, есть родители, которые повсюду в доме развешивают камеры и следят за няней, но ведь детей выводят и на прогулки, и на берег моря, где никаких камер нет.