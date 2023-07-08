«Это усугубит кризис»: врачи по гигиене труда против плана министерств

Об этом BNS сообщили в обществе. Председатель правления общества, доктор Карин Сарапуу, отмечает в письме министру здравоохранения Рийне Сиккут, что перевод организации гигиены труда в ведение Министерства экономики и коммуникаций разделяет систематическое управление сферой медицинских услуг и устраняет возможность эффективного использования ресурсов в системе здравоохранения.

Карин Сарапуу. Фото: Erakogu

Сарапуу также выразила недоумение по тому поводу, что Министерство социальных дел не обсуждало эту тему с врачами по гигиене труда и не спрашивало их мнения. По ее словам, поставщики услуг по охране труда впервые услышали о планируемом изменении на семинаре Центрального союза работодателей в мае.

«Планы отделить гигиену труда, то есть единственную области медицины, систематически занимающуюся профилактикой в ​​​​Эстонии, от системы здравоохранения является беспрецедентной акцией на уровне правительства, которая дробит систему здравоохранения в Эстонии и еще больше усугубит кризис на первичном уровне, где доступность услуг трудоспособному населению в ближайшие годы находится под большой угрозой», - констатирует Сарапуу.

Она подчеркнула, что перебрасывание сферы медицинских услуг из одного административного подчинения в другое приведет еще и к высоким административным расходам в министерствах.