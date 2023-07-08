В Таллинне появилась мечта садовода - декоративное быстрорастущее дерево

Председатель Таллиннского клуба огородников и садоводов-любителей Лев Пылкин рассказал Rus.Postimees, что саженцы этого растения впервые прибыли в Таллинн из Латвии, где растение хорошо прижилось и стало популярным.

Анна Павловна Фото: Википедия Название дерева странное и труднопроизносимое – павловния. Как пишет Википедия, название «павловния» появилось из-за ошибки немецких естествоиспытателей Филиппа Зибольда и Йозефа Цуккарини: они хотели дать растению название в честь дочери императора Павла I Анны Павловны (1795—1865), жены принца Оранского и королевы консорт Нидерландов. Но назвать род словом Anna было невозможно, поскольку такой род растений уже существовал, а отчество Павловна они сочли вторым именем. Кстати, в ее честь - Анна-Павловна - назван и муниципалитет в Нидерландах. Дерево можно назвать и павлония - ошибки не будет. Так же оно имеет множество других названий, например, Адамово дерево.

С одной стороны, павловния – техническая культура. Ее выращивают для быстрого получения товарной древесины, так как дерево быстро растет: за год может вырасти до трех метров. Древесина павловнии легкая и мягкая, ее используют для изготовления музыкальных инструментов, мебели, мелких поделок, разделочных досок, оснований ракеток для настольного тенниса, а также горных лыж и сноубордов.

Лев Пылкин демонстрирует саженцы павловнии на опытном участке Таллиннского клуба огородников и садоводов-любителей на Туха, 3. Фото: Вера Копти.

«Павловнию, или Адамово дерево, можно использовать как декоративное, - рассказывает Пылкин. - Считается, что оно не растет в наших широтах, но саженцы растения, которые получил наш клуб, выращены в Латвии, а значит, что и к нашим зимам в состоянии приспособиться. Если вдруг случилась холодная зима и стволик померз, не расстраивайтесь: укоротите ствол молодого растения, а так как его корневая система уцелела, появится подрост и растение восстановится. Хорошо подходит павловнии и наша влажность».

Привезенные из Латвии саженцы павловнии чувствуют себя неплохо. Фото: Вера Копти.

Особого ухода растение не требует, красиво смотрится и создает обильную густую тень. Цвести начинает на третий-четвертый год. «Единственный минус – павловния не будет расти там, где близко залегают грунтовые воды, в болотистой местности и на торфяниках. Хорошо размножается черенкованием, а высаживать растение можно с ранней весны и до поздней осени», - рекомендует председатель клуба Пылкин.