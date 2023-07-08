Предприниматели: в Эстонии много нелегальной российской древесины

Генеральный директор Союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии Хенрик Вялья подтвердил, что союз много раз сообщал Налогово-таможенному департаменту Эстонии о возможной нелегальной российской древесине.
Хенрик Вялья заявил, что союз осуждает схемы доставки нелегальной российской и белорусской древесины.
«Союз лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии (EMPL) передал в Налогово-таможенный департамент Эстонии (EMTA) информацию о возможных схемах с российской древесиной и их участниках», - подтвердил Вялья.
Вялья не знает, сколько из этих сообщений действительно привели к аресту преступников - EMTA не сообщила им об этом. «Обмен информацией и аналитические совещания между EMTA, Департаментом окружающей среды и EMPL по вопросам повышения эффективности санкций проводятся по мере необходимости и, как правило, сразу после получения информации», - сказал Вялья.
По словам Вялья, проблема нелегальной древесины волнует весь лесопромышленный сектор Эстонии. «Импорт древесины из третьих стран позволяет избежать антидемпинговых пошлин на фанеру, так как таможенникам сложнее и дольше проверять накладные третьих стран. Демпинговая фанера является серьезной проблемой для производителей фанеры во всем Европейском союзе», - считает Вялья.
«Нелегальный импорт не только приносит России дополнительные доходы во время войны, когда самое главное - выступить против них единым фронтом, но и вредит эстонским предприятиям. Помимо санкций, нелегальный импорт также нарушает Постановление ЕС о древесине, которое устанавливает требования по контролю законности всей цепочки поставок. Продажа фанеры из России через третьи страны также позволяет избежать дополнительной антидемпинговой пошлины ЕС в размере 15 процентов. Таким образом, от запрещенного импорта страдают и местные предприятия, которые соблюдают все стандарты и, соответственно, берут за древесину более высокую цену», - добавил Вялья.