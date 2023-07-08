Предприниматели: в Эстонии много нелегальной российской древесины

Хенрик Вялья заявил, что союз осуждает схемы доставки нелегальной российской и белорусской древесины.

«Союз лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии (EMPL) передал в Налогово-таможенный департамент Эстонии (EMTA) информацию о возможных схемах с российской древесиной и их участниках», - подтвердил Вялья.

Вялья не знает, сколько из этих сообщений действительно привели к аресту преступников - EMTA не сообщила им об этом. «Обмен информацией и аналитические совещания между EMTA, Департаментом окружающей среды и EMPL по вопросам повышения эффективности санкций проводятся по мере необходимости и, как правило, сразу после получения информации», - сказал Вялья.

По словам Вялья, проблема нелегальной древесины волнует весь лесопромышленный сектор Эстонии. «Импорт древесины из третьих стран позволяет избежать антидемпинговых пошлин на фанеру, так как таможенникам сложнее и дольше проверять накладные третьих стран. Демпинговая фанера является серьезной проблемой для производителей фанеры во всем Европейском союзе», - считает Вялья.